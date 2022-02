Bereits im Dezember wurde beschlossen, für das Areal um die untere Talstraße einen neuen Bebauungsplan zu erstellen. Bevor jedoch konkret in den neuen Plan eingestiegen wurde, steckte der Rat in seiner Sitzung am Mittwochabend dessen Eckpunkte ab.

„Das ist noch kein fertiger Plan, sondern tatsächlich nur Diskussionsgrundlage, wie es mal aussehen könnte“, so Bürgermeister Christoph Müller am Mittwochabend. Um die gewünschte Fläche ausnutzen zu können, wird die Gemeinde das ehemalige Restbaugebiet bei der Drachenfelsstraße aufheben und die dadurch gewonnene Fläche ins neue Baugebiet „An der Held“ einfließen lassen. Auf dieser Grundlage habe die Verwaltung verschiedene Planungsbüros zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Die Angebote seien zwischenzeitlich eingegangen und von der Verwaltung geprüft worden. Fünf Büros wurden angeschrieben, den Auftrag hat das Büro Team-Bau aus Bad Bergzabern bekommen. Kosten: rund 21.000 Euro. Laut Müller kein Unbekannter im Ort. Schon frühere Baustellen hat das Büro übernommen, mit dem Ergebnis zeigte sich die Gemeinde durchweg zufrieden.

Ratsmitglied Kurt Braun regte an, dass das zukünftige Baugebiet die Möglichkeit zur Erweiterung gibt. In einem Entwurfsplan würden ihm Zufahrten und Kanalplanung fehlen. „Wir sollten uns da keine Möglichkeiten verbauen“, sagte Braun.