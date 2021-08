In der Mittagszeit und abends steigt das Arbeitspensum in der neu eröffneten Pizza- und Flammkuchenbäckerei in der Hauptstraße 169. Wo einst die Drogerie Schmulder ihren Platz hatte, haben Antonio Tizzone (39) und seine Schwester Laura (30) ihren Heimservice „Il Colosseo“ eingerichtet.

Die Familie Tizzone stammt aus Sizilien. „Seit über zwanzig Jahren backe ich Pizzas“, erzählt Tizzone. Diese beruhten immer auf einem eigenen Rezept. „Original italienisch“ heiße, der Teig müsse dünn sein und die Pizza auf Stein gebacken werden. Am ursprünglichsten sei für ihn die Pizza Margherita „mit Tomatensoße und Mozarella“. Die ist neuerdings − wie einige andere auch − mit Käserand zu haben.

Auf der Speisekarte des Familienbetriebs stehen allerdings 16 Sorten mit den unterschiedlichsten Zutaten. Es gibt sogar eine „Pizza Nutella“. Bei den Flammkuchen setzen die Tizzones dieses Konzept fort. Der Kunde kann zwischen dem traditionellen und dem mediterranen Flammkuchen wählen, oder er kann sich für die süße Version mit Äpfeln und Zimt entscheiden.

Eine Eistheke gibt es auch

Der Familienbetrieb hat zuvor im Raum Neunkirchen seine Kundschaft bedient. In Rodalben sind vor Kurzem Geschäftsräume frei geworden; außerdem stammt Antonio Tizzones Freundin von hier. Diese Bindung tröstet ihn gerade über den verregneten Sommer hinweg. „Zu Hause“, sagt er, „ist es zurzeit heiß, und der Ätna fängt einmal wieder an zu rumoren.“

90 Quadratmeter stehen dem Unternehmen zur Verfügung: für Backraum, Verkaufsraum und Eistheke. Das Eis stellen die Tizzones nicht selbst her, sie besorgen es bei einem Italiener in Saarbrücken.

Auf Wunsch werden Bestellungen nach Hause geliefert, auch nach Clausen, Donsieders, Merzalben und Münchweiler. Geöffnet hat der Pizza-Heimservice von Donnerstag bis Montag, jeweils von 11 bis 21.30 Uhr. Dienstags und mittwochs ist Ruhetag.