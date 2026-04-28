Am 1. Mai öffnet die Grieswaldhütte des Pfälzerwaldvereins Thaleischweiler-Fröschen wieder ihre Türen.

Die Sonnenstrahlen wärmen den Biergarten. Durch die Linde, die Schatten spendet, fällt angenehmes Sonnenlicht. Der ortsbildprägende Baum, den Freunde der Grieswaldhütte schätzen, wurde fachgerecht zurückgeschnitten. Die Saison kann starten. Ein beliebtes Wander- und Ausflugsziel in der Region wird wieder zum Anlaufpunkt; vor, während oder am Ende einer Wanderung oder bei einem sonstigen Event. „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, eine Pächterin zu finden“, sagen die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden des PWV Thaleischweiler-Fröschen, Marcus Joyce und Niklas Hunsicker. Sie haben im Mai 2025 diese Ämter übernommen. Der eingeschlagene Weg, dass junge Leute den Verein führen, wird nahtlos fortgesetzt. Michael Wirth, der als Baumpfleger genau weiß, wie Linden zu behandeln sind, kümmert sich um die Finanzen, Jana Fischer um das Schriftliche und Pascal Simon ist als Wanderwart tätig. Im vergangenen Jahr feierte der PWV, der 200 Mitglieder zählt, sein 50-jähriges Bestehen.

Die Grieswaldhütte ist dabei ein Ankerpunkt des Vereinslebens im Ort. Für die Öffentlichkeit war sie seit 1. Oktober geschlossen, bei Vereinsaktionen in der Winterzeit wie Adventsfest oder Neujahrswanderung jedoch geöffnet. Bewirtschaftet wird sie wieder ab dem 1. Mai. Gisela Hess hörte den Ruf des jungen PWV-Teams, das einen neuen Pächter für die Grieswaldhütte suchte. Es passte. Zunächst wird die Hütte mittwochs von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. „Wir schauen mal, wie es läuft. Läuft es gut, ist eine Erweiterung der Öffnungszeiten nicht ausgeschlossen“, sagt Joyce. Auch besondere Veranstaltungen, die regelmäßig angeboten werden, sind denkbar. „Es ist ja schön hier“, ergänzt der Vorsitzende. Das gelte für drinnen, wo 130 Plätze geboten werden, und draußen, wo im Biergarten 50 schattige Plätze zur Entspannung einladen. Der zur Hütte gehörende angrenzende Spielplatz werde ohnehin gut genutzt.

Konzept bleibt gleich

An der Konzeption soll sich grundsätzlich nichts ändern. Die Grieswaldhütte bleibt, was sie immer war: eine richtige Pfälzerwaldvereinshütte mit Selbstbedienung und Pfälzer Gerichten. Sonntags komme eventuell das eine oder andere Tagesgericht dazu.

Zur Eröffnung am 1. Mai (ab 11 Uhr) ist schönes Wetter gemeldet, deswegen „erwarten wir schon, dass hier richtig was los sein wird“, sagen Joyce und Hunsicker. Deshalb haben die Vereinsmitglieder für diesen Tag einen Einsatzplan erstellt und wollen die neue Pächterin tatkräftig unterstützen. „Ohne das große Team, das den Verein ausmacht, wäre das alles nicht möglich“, spricht Joyce das funktionierende Vereinsleben an.

Aktives Vereinsleben

Die monatliche Wanderung werde sehr gut angenommen. Wanderwart Pascal Simon suche immer wieder attraktive Ziele aus – mal in der näheren Umgebung, mal mit ein bisschen Fahrt verbunden. Es geht gemeinsam zur Skifreizeit, es wird gemeinsam gefeiert und gearbeitet. „Der Kerwesonntag an der Grieswaldhütte hat fast schon Legendenstatus“, sagt Hunsicker schmunzelnd. Ob Kerwe, Dorffest, Adventsmarkt in Thaleischweiler-Fröschen – der PWV ist engagiert dabei.

Das Schöne am Pfälzerwaldverein sei, „dass hier alle Generationen zusammenkommen“, sagt Niklas Hunsicker. Für die ältere Generation sei die Grieswaldhütte ein wichtiger Treffpunkt, „das haben wir in den Sommermonaten richtig gemerkt“, sagt Joyce. Allein dafür lohne sich das Engagement, sind sich die beiden Vorsitzenden einig, die in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt wurden – nicht nur in Thaleischweiler-Fröschen – „wann die Hütte wieder öffnet“, erzählt Hunsicker.

Bei Arbeitseinsätzen wurden das Hütteninnere und der Außenbereich auf Vordermann gebracht, Hecken und Bäume geschnitten, Hackschnitzel erneuert, eine neue Biergartengarnitur montiert und ordentlich entrümpelt. Ein professioneller Putztrupp wird vor Saisonstart noch mal alles säubern, „und dann kann es losgehen“, freuen sich alle fleißigen Helfer auf den Neustart.