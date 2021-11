Ein Umleitungsschild in Rieschweiler hat aus „Schmitshausen“ mit einem Mal „Schmittshausen“ gemacht. Kein Navi findet dieses Dorf. In der Tat kennt unser Schmitshausen viele Schreibweisen.

SCHMITSHAUSEN. Das Rosendorf Schmitshausen lag zuerst im Tal. Es ist im Laufe der Jahre aber hinauf auf die Sickinger Höhe gewandert. Aus dem Jahr 1426 ist eine schriftliche Quelle erhalten, die nachweist, dass es das Dorf damals schon gab. Mutmaßlich ist es älter.

Die amtliche Schreibweise des Dorfnamens ist seit über 150 Jahren: Schmitshausen. Davor gab es einige unterschiedliche Schreibweisen des Dorfnamens, was ältere Geschichtsunterlagen belegen. In Rheinland-Pfalz regelt die Gemeindeordnung die Benennung von Orten.

Mit dem hübschen Schriftzug auf dem Umleitungsschild an der Dorfkirche in Rieschweiler könnte jedoch der Eindruck entstehen, dass sich das Dorf zwischen Reifenberg und Wallhalben zukünftig so schreibt: Schmittshausen. Wer diese Schreibweise in sein Navigationsgerät im Auto eingibt, der wartet vergebens auf einen Routenvorschlag.

Weit verbreitet sind bei uns auch die vom Beruf des Schmiedes oder Hufschmiedes abgeleiteten Familiennamen. Hier begegnen uns ebenfalls zahlreiche unterschiedliche Schreibweisen. Vor hundert Jahren gab es kaum ein Dorf, in dem es nicht eine Schmiede gab, wo das glühende Eisen für unterschiedlichste Werkzeuge und Gegenstände geschmiedet wurde. Der Schmied hat auch die Hufe der Pferde und oft der Kühe beschlagen, denn auch sie wurden lange als Zugtiere vor den Wagen gespannt.

Schmidehusen und Smidehusen

Beim Blick in die einschlägigen Geschichtsbücher erfahren wir, dass sich das heutige Rosendorf im Jahre 1426 so geschrieben hat: Schmidehusen, später Smidehusen. Folgt man der Namensdeutung des Heimatforscher Ernst Christmann aus Kaiserslautern, dann standen die ersten Häuser des Dorfes um eine Schmiede. Zu jener Zeit lag Altschmitshausen noch im Tal gegenüber der heutigen Würschhauser Mühle, die schon 1293 urkundlich erwähnt wird. Der noch vorhandene Waschbrunnen am Mühlenweg, unterhalb des Wallhalber Sportplatzes, ist das letzte sichtbare Zeugnis dieser dörflichen Vergangenheit. Der Geometer und Kartograph des Zweibrücker Herzogs, Tilemann Stella, beschrieb in seinen Aufzeichnungen von 1563/64 die Umsiedlung des Dorfes vom Tal auf die Höhe näher, so die Forschungsarbeit von Ludwig Kampfmann, der die Heimatkunde des Bezirksamtes Zweibrücken verfasst hat.

Tilemann Stella schrieb: Schmidshausen

Dort ist zu lesen: „Schmidshausen liegt an einem guten, fruchtbaren und bequemen Ort. Dergleichen das alte Dorf Schmidshausen nit gelegen ist. Die Alten haben es an einen sumpfichen Ort unden an der Walalben gelegt.“

Vor den Aufzeichnungen von Tilemann Stella gibt es auch noch diesen überlieferten Dorfnamen: Schmidtthausen. In seiner Beschreibung des königlich-bayrischen Rheinkreises schreibt Michael Frey den Dorfnamen genau so wie auf dem Umleitungsschild: Schmittshausen. In der dazugehörenden Karte über das Landcommissariat Zweibrücken ist der Dorfname in der gleichen Buchstabenfolge abgedruckt.

Alle unsere Dörfer hatten in ihrer Geschichte eine wechselnde Schreibweise ihres Namens, da es noch keine festgelegten Schriftregeln gab. Es wurde einfach nach Gehör und der Eigenart der des Schreibens kundigen Person niedergeschrieben, was an bedeutenden Ereignissen in den Akten festgehalten werden sollte.