Ab 3. Mai bietet die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz wöchentlich vier Mal von 15 bis 18.10 Uhr im Dr. Lederer-Haus in Rodalben einen Vorbereitungskurs zum Schulabschlusskurs Berufsreife an. Er dauert etwa ein Jahr.

Ohne geregelte und lückenlose Schulausbildung ist vieles nahezu unerreichbar. Der erfolgreiche Einstieg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist deutlich erschwert. Auch nach dem regulären Schulabschlusskurs Berufsreife mit 300 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten ist nicht jeder in der Lage, den relevanten Stoff für den Berufsreife-Abschluss nachzuholen. An dieser Stelle setzt das Pilotprojekt der Kreisvolkshochschule an: Auf eine praktische Einführung in das Thema „Lernen lernen“ folgt ein intensiver und gezielter Unterricht in jenen Fächern, die für den Schulabschluss relevant sind. Die Kenntnisse der Teilnehmenden werden dabei individuell berücksichtigt, um einen optimalen Stundenplan zu erstellen.

Dieses Vorgehen zielt darauf ab, Teilnehmende, die Lernen nicht gewohnt sind oder Defizite in den geforderten Fächern haben, auf den Schulabschlusskurs Berufsreife vorzubereiten. Dieser kann dann direkt im Anschluss besucht werden. Voraussetzung zur Teilnahme ist Sprachniveau B1. Auch eine Förderung ist möglich. Neben den Kurszeiten bleibt es möglich, vormittags eine berufliche Tätigkeit auszuüben oder einen begleitenden Deutsch-Sprachkurs zu besuchen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an r.knoth@lksuedwestpfalz.de oder unter 06331/809-335 telefonisch.