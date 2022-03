Die Zukunft der katholischen Kirche im Ort ist vorerst gesichert. Mit einer Putzaktion am 2. April und einem Benefizkonzert am 9. April will der neue Freundeskreis die Türen der Kirche erstmals wieder öffnen.

Im Februar hatte die katholische Pfarrgemeinde Heiliger Petrus zu einem Treffen in der Kirche eingeladen. Die damals Anwesenden sprachen sich dafür aus, dass das Gotteshaus als Kirche erhalten bleiben solle. Aus diesem Personenkreis fand sich eine Gruppe von zwölf Personen, die in einem erneuten Treffen ein Konzept erarbeiteten, welches sie den Entscheidungsgremien der Pfarrei vorstellten. Das Konzept sieht eine Nutzung des Hauses für Gottesdienste und kulturelle Veranstaltungen vor. Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen will der Freundeskreis in Eigenregie, aber in Absprache mit der Pfarreileitung organisieren. Die hier eingespielten Gelder sollen für den Unterhalt der Kirche und kleinere Reparaturen genutzt werden.

Großputztag am 2. April geplant

Doch auch für Ordnung und Pflege will der Freundeskreis Verantwortung übernehmen. Zu diesem Zweck wurde für den 2. April ab 9.30 Uhr ein „Großputztag für Innen und Außen“ angesetzt. „Wir hoffen, dass sich viele Leute auf den Weg machen und uns unterstützen. Wenn viele anpacken, wird es für keinen zu viel“, sagt Ortsbürgermeister Sebald Liesenfeld, dem es ein Anliegen ist, dass die Kirche St. Ludwig im Dorfgeschehen wieder ihre Rolle spielt. Auch die tägliche Öffnung der Tür werden Ehrenamtliche aus dem Freundeskreis übernehmen. „Wir sind keine geschlossene Gruppe. Wer diese Kirche mag und sich engagieren will, ist uns herzlich willkommen“, so Liesenfeld.

Vorerst keine umfassende Renovierung

Mit seinem Konzept konnte der Freundeskreis auch die Leitungsgremien der Pfarrei überzeugen. Einen Zeitraum von drei Jahren räumte man den Ehrenamtlichen ein, „um zu sehen, ob das nicht nur ein Strohfeuer ist“, sagte ein Mitglied des Verwaltungsrates. Das Gremium stellte allerdings auch klar, dass man zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bereit sei, größere Summen in eine umfassende Renovierung zu stecken. Die Pfarrei arbeitet angesichts knapper werdender Mittel derzeit an einem Gebäudekonzept, bei dem zunächst die Pfarrheime, in einem zweiten Schritt auch die Kirchengebäude auf dem Prüfstand stehen werden.