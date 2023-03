Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist ein Meilenstein in der fast 100-jährigen Geschichte des Männergesangvereins „Waldeslust“ Bruchweiler. Am vergangenen Wochenende gründete sich ein Frauenchor.

20 Frauen aus Bruchweiler-Bärenbach und den umliegenden Gemeinden kamen am vergangenen Wochenende in das Sängerheim und bekundeten ihr Interesse an der Gründung eines Frauenchores.