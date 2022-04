Nach Jahren des Leerstands hat sich für das „Busenberger Schlössel“ ein neuer Eigentümer gefunden, der nicht nur selbst in dem weitläufigen Gebäudekomplex wohnen will, sondern auch gleich mit der Sanierung begonnen hat. Eine rumänische Familie lebt dort jetzt, was Bürgermeister Christof Müller als Glücksfall wertet.

Im Dorf seien nur positive Stimmen zum Verkauf des Schlössel zu hören, erzählt Bürgermeister Müller. Das denkmalgeschützte Anwesen stand davor lange leer. Die damalige Besitzerfamilie wusste nicht so recht, was damit gemacht werden könnte. 2015 war sogar überlegt worden, den Gebäudekomplex als Flüchtlingsheim zu nutzen.

In enger Abstimmung mit dem Denkmalamt

Die jetzt geplante Nutzung als Wohnraum für mehrere Familien wird eng mit der Denkmalschutzbehörde des Kreises abgestimmt. Peter Martini, Leiter des Bauamtes beim Kreis und Denkmalpfleger des Kreises, ist zufrieden mit dem Konzept der neuen Eigentümer. Die Familie sei zwar im ersten Überschwang etwas zu weit vorgeprescht, aber letztlich sei noch eine Einigung zu finden gewesen, so Martini. Dem Denkmalpfleger ist vor allem wichtig, dass im Haus wieder jemand wohnt und der Verfall aufgehalten wird. Laut Bürgermeister Müller hatte das Gebäude schon Zeitgenossen angelockt, die sich im Innern an der Einrichtung bedienen wollten.

Das Gebäudeensemble wurde Ende des 18. Jahrhunderts von den Grafen Eckbrecht von Dürckheim erbaut. Einer der Grafen wohnte dort auch zeitweise und ließ das Schlössel zum Wirtschaftshof ausbauen. Die Französische Revolution zwang den Grafen jedoch zur Flucht. Die Franzosen verkauften das Anwesen, das später unter anderem als Kurhaus, Gaststätte und Strumpffabrik weitergenutzt wurde.