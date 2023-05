Die Miniaturansicht eines Brunnens, den der Höheischweiler Metallgestaltungsbetrieb Thomas Maria Schmidt für den Kommunikationsplatz Alte Kirche kreiert hat, hat den Rat überzeugt. In der Sitzung am vergangenen Montag hat sich das Gremium einstimmig bei vier Enthaltungen für den Entwurf des Metallkünstlers entschieden, wie Ortsbürgermeister Felix Kupper im Nachgang informiert. Der Kostenrahmen von etwa 12.500 Euro kann eingehalten werden.

Der Brunnen wird 2,20 Meter hoch sein und beinhaltet einen 50 Zentimeter großen Sandsteinquader und eine Kugel im Durchmesser von ebenfalls 50 Zentimetern. Als Material wird verzinktes, beschichtetes Stahl oder alternativ Corten benutzt. Auf dem Quader wird die Zahl 1212 zu lesen sein, jene Jahreszahl, in der Vinningen erstmals urkundlich erwähnt ist. Nach den Vorstellungen des Künstlers wird der Quader den Zeitstrahl beinhalten, „der die Dynamik der Gemeinde trägt“, wie es in seinen Erläuterungen heißt. Die Geschichte der Gemeinde wird mit einem Buch symbolisiert. Außerdem ziert eine Obstbaumabbildung den Brunnen, die, so der Schaffer, den Obstanbau und die Landwirtschaft, die hier ansässig war und ist, widerspiegelt. Der hierfür notwendigen Regen, als „Essenz des Lebens“ bezeichnet, wird in einem Wassertrog aufgefangen. Einzig die Feststellung, die Vinninger lebten in ihrer „eigenen Welt“, stieß auf Diskussionen im Rat, die Ratsmitglied Hermann Braun so kommentierte: „Ich sehe das als Selbstironie, mit der ich gut leben kann.“ Für die Möblierung des Vorplatzes mit Bänken und Tischen holt Ortsbürgermeister Felix Kupper noch Angebote ein, bevor ein Auftrag vergeben wird.

Einstimmig hat der Rat die Erhöhung des Preises für ein Mittagessen der Kitakinder beschlossen. Im neuen Kindergartenjahr ab August kostet ein Mittagessen statt 1,80 Euro künftig 2,50 Euro. „Wir sind damit immer noch günstiger als Nachbargemeinden“, merkte Kupper an.