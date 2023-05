Städtebaulich kann Thaleischweiler-Fröschen punkten. Denn der neue Dorfmittelpunkt mit Spielscheune, erneuertem Dorfgemeinschaftshaus und Mehrgenerationenplatz kann sich sehen lassen. Das hat auch Besuch aus Mainz bei der Einweihung festgestellt.

Man habe im rheinland-pfälzischen Innenministerium keine Mühen gescheut, lange überlegt, wo kann man den Tag des Städtebaus am besten erleben, sagte der für den Städtebau zuständige Innenminister Michael Ebling. „Nach circa vier, fünf Verwaltungsrunden und sechs, sieben Wochen kam man auf die Idee, wir schicken den Minister nach Thaleischweiler-Fröschen“, verriet Ebling launig. Da war er nun am Samstag. Freudiger Anlass: Einweihung Dorfgemeinschaftshaus und Mehrgenerationenplatz.

Ein ministerieller Zeitplan ist eng getaktet. Den neuen Dorfmittelpunkt mit Spielscheune, saniertem und erweitertem Dorfgemeinschaftshaus, Innenhof und Mehrgenerationenplatz sah der Minister überwiegend von außen. Für den Blick von der Terrasse am Dorfgemeinschaftshaus auf den Mehrgenerationenplatz blieb kurz Zeit. Was im Innern der Scheune geleistet wurde, was im Dorfgemeinschaftshaus, das ursprünglich ein Forstamt war, dann Polizeistation und Straßenmeisterei, dafür fehlte die Zeit. Aber schon von außen gefiel dem Minister, was er sah.

Lob für den Mut der Gemeinde

Dass Thaleischweiler-Fröschen für das Ensemble, zu dem noch ein neu gestalteter Parkplatz gehört, die 1,8 Millionen Euro Zuschuss, die an Städtebaufördermittel flossen, gut investiert hat, davon zeigte sich der Innenminister bei seiner Stippvisite überzeugt. Insgesamt hat die Gemeinde 3,4 Millionen Euro in den ersten großen Baustein der Städtebausanierung investiert.

Anträge prüfen und bewilligen, das sei die Aufgabe des Landes, sagte Ebling. Man unterstütze die Gemeinden, „aber am Ende ist es immer ihre politische Verantwortung“, lobte Ebling den Mut der Gemeinde. So ein Projekt anzugehen, bedeute auch immer ein Risiko in Kauf zu nehmen. Aber das habe sich in Thaleischweiler-Fröschen sichtbar gelohnt. „Es ist großartig, was wir hier sehen“, sagte der Minister.

„Supergut gelungen“

Es brauche am Ende die Mutigen vor Ort, die vorangehen, die Ideen entwickeln, die sagen, so machen wir das jetzt, unterstrich Ebling. Das sei auch das Wesen der Städtebauförderung, bei der es nicht darum gehe, Beton zu fördern. Es gehe darum, Orte zu schaffen, wo sich die Menschen begegnen, damit man gut miteinander leben könne. Es brauche Möglichkeiten, um miteinander zu feiern, sich zu treffen, miteinander zu musizieren, oder Skat zu spielen. Gemeinschaft brauche einen Platz, im wahrsten Sinne des Wortes einen Raum.

Was Thaleischweiler-Fröschen gestaltet habe, sei, in seinen Worten, so Ebling, „supergut gelungen“. Es komme modern rüber und passe in eine traditionsreiche Umgebung. Aufgaben der Zeit, wie Energieverbrauch oder Barrierefreiheit seien mitgedacht. Das mache Mut und Lust, sich einzubringen, löse Aktivitäten und die nächsten Ideen aus.

Gut gebuchte Spielscheune

Die innerörtliche Dorfentwicklung spiele in Thaleischweiler-Fröschen schon seit über Jahren eine wichtige Rolle. Richtig Fahrt aufgenommen habe es 2014, als das Förderprogramm angepasst wurde, erinnerte Bürgermeister Thomas Peifer. Der Wechsel ins Förderprogramm „Kleinere Städte, ländliche Zentren“ war, so würde man es wohl heute nennen: der Game-Changer. Das Drei-Säulen-Konzept wurde aufgestellt, mit der Hauptstraße als verbindendes Element.

Peifer erinnerte an das Startprojekt, die Spielscheune, die so gut ankommt, dass sie an 320 Tagen im Jahr gebucht ist. Mit steigender Tendenz, weil Wochenendbuchungsmöglichkeiten dazukommen. „Es ist toll, es ist Steuergeld am richtigen Fleck angebracht“, resümierte der Bürgermeister. Im zweiten Schritt wurde das unter Denkmalschutz stehende Dorfgemeinschaftshaus erhalten und modern, aber passend, erweitert. Ausgestattet mit moderner Technik. Man habe sich im Rat nicht gescheut, mal eine etwas teurere Variante zu wählen, wenn es Sinn gemacht habe. „Wer billig kauft, kauft manchmal zweimal“, erinnerte Peifer. Die Einigkeit im Rat habe viel zur Akzeptanz des Projektes im Ort beigetragen, mit dem eine tolle Grundlage für die kommenden 50 Jahre geschaffen worden sei.

Beispiel Kulturwoche

Die Menschen und Verantwortlichen aus Thaleischweiler-Fröschen waren ideenreich, haben überlegt, was brauchen wir, was machen wir, sagte Landrätin Susanne Ganster zu einem Vorzeigeprojekt der Gemeinde. Gute Ideen könne man aber nur umsetzen, wenn es die entsprechende Unterstützung gebe. Um die Lebensqualität zu erhalten, sei es wichtig, vor Ort Ideen zu entwickeln. Die, wie im Fall der Spielscheune, so gut angenommen werden.

Verbandsbürgermeister Patrick Sema erinnerte daran, dass zwar offiziell Einweihung gefeiert werde, aber die Einrichtungen schon bei verschiedenen Angeboten bewiesen haben, dass sie bedarfsgerecht gestaltet sind, genutzt werden. Ihm sei zum Beispiel die Kulturwoche im vergangenen Sommer noch in bester Erinnerung. Dort habe sich gezeigt, welche Möglichkeiten des Zusammenkommens das wunderbare Ensemble biete. Die Möglichkeiten nutzte auch das neue Männerquartett aus Thaleischweiler-Fröschen, das unter der Leitung von Wolfgang Fuhrmann Premiere beim Städtebautag feierte.

Und dann war da noch…

…die Übergabe des kleinen Mühlenkorbes mit Produkten aus der Tourismusregion Pfälzer Mühlenland an Minister Ebling. Wenn das der kleine Mühlenkorb sei, dann komme er wieder und sei gespannt auf den großen Mühlenkorb; er frage sich, wann man den erhalte, sagte Ebling lachend mit Blick auf den gar nicht so kleinen Korb. Die Antwort hatte Bürgermeister Thomas Peifer umgehend parat. Wenn der Staatsminister im kommenden Jahr wiederkomme, und es gelinge den Ausbau der Hauptstraße zu feiern, die ein Teil des Gesamtkonzeptes ist, und für die noch eine Million Euro Städtebaufördermittel eingeplant sind. „Wenn sie den Kugelschreiber in der Hand haben, dann denken Sie an den großen Mühlenkorb“, gab Peifer dem Minister lachend zum Thema Bewilligung des Förderantrags mit auf den Weg nach Mainz.