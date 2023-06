Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Palatöne“ – so heißt ein neuer Pfälzer Pop- und Gospelchor. Die Opernsängerin Sandra Schenk aus Nothweiler hat den Chor vor einem dreiviertel Jahr, also mitten in der Corona-Pandemie, gegründet und tritt jetzt mit einer Premiere an die Öffentlichkeit.

„Am Anfang war der Gesang, und es waren viele singbegeisterte Pfälzer und Adoptivpfälzer da, die Lust auf ein modernes Repertoire hatten“, erzählt die