In der Grundschule Maßweiler wurden neue Böden verlegt. Die müssen wieder raus und neu verlegt werden.

Das hat das Gutachten ergeben, das erstellt wurde, weil die Verbandsgemeinde mit der Qualität der gelieferten Leistung nicht einverstanden war. Für die Schüler bestehe keine Gefahr, sagte Michael Schmitt, erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben am Donnerstag im Verbandsgemeinderat. Im Flur und in den Schulräumen waren neue Böden verlegt worden. Bei der Abnahme seien große Mängel festgestellt worden. Auch die Nacharbeiten seien nicht zufriedenstellend verlaufen. Deshalb sei der Gutachter beauftragt worden. Der sei zum Ergebnis gekommen, dass die Abweichungen so erheblich seien, dass eine Reparatur keinen Sinn mache.

Von der Rechnung habe man 30 Prozent beglichen, den Rest einbehalten, sagte Schmitt. Wichtig sei, dass für die Schüler kein Risiko bestehe. Aber so wie der Boden jetzt ist, sei das nicht hinnehmbar.

Gute Nachrichten in Rieschweiler

Schmitt hatte aber auch gute Nachrichten. Die Sanierung der Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach sei fast abgeschlossen. Die Fassade sei fertig, es müsse nur noch ein kleiner Treppenbereich gestrichen werden. Das Gerüst konnte abgebaut werden. Die Sandsteine im oberen Bereich sind saniert. Der Sockel komme nächstes Jahr dran. Abgeschlossen und abgenommen sind die Dacharbeiten. Im Inneren sind noch kleinere Mängel zu beseitigen. Zum Beispiel sei während der Bauphase Wasser ins Gebäude gelaufen. Das werde noch beseitigt. Nach schwierigem Start der Sanierung, „haben wir das erfolgreich abgeschlossen“, freute sich Schmitt.