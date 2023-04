Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heimwerker haben seit Montagmorgen Grund zur Freude: Im Gewerbegebiet Ost hat ein Baumarkt geöffnet, der außer einer offenen Duz-Kultur noch weitere Besonderheiten auf Lager hat. Er ist einer von (noch) zwei Standorten in der Pfalz.

Montag, 8 Uhr morgens. Auf dem Parkplatz des Gebäudes, in dem bis April noch ein Discounter zu finden war, stehen etliche Autos und auch Kundschaft findet sich wieder in den Räumen. In den vergangenen