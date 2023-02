Der Bauhof in Petersberg ist marode und soll neu gebaut werden. Der Gemeinderat ist sich einig, dass eine Sanierung keinen Sinn mehr macht. Zumal der Bauhof in der Rodalber Straße auch viel zu klein ist und nicht alle notwendigen Geräte dort untergebracht werden können.

Der Petersberger Bauausschuss hatte sich die Sache vor Ort gründlich angeschaut und war gleichfalls zur Empfehlung gekommen, dass neu gebaut werden soll. Es gibt bereits die Empfehlung, dass der neue Bauhof eine Halle sein soll, die zehn mal 13 Meter groß ist. Dies resultiert daraus, dass die neue Halle den Bedürfnissen des Bauhofs angepasst werden kann.

Nachdem die Grundsatzentscheidung für den Neubau getroffen wurde, ging es noch um den künftigen Standort. Aufgrund der durch die Topographie beengten Verhältnisse am jetzigen Standort am Spielplatz entschied der Rat mehrheitlich, dass der Bauhof in Nähe der Dreiherrensteinhalle gebaut werden soll. Deren Infrastruktur könne der Gemeindearbeiter dann mitnutzen. Für Peter Peifer (CDU) kein idealer Standort, weil man aus der Fläche, die bebaut werden soll, auch zwei Bauplätze machen könnte. FWG-Fraktionssprecher Achim Schlachter verwies auf die vorausgegangene Diskussion im Bauausschuss, bei der vier Standorte diskutiert worden waren. Ein entscheidendes Kriterium seien die Kosten und die sprechen gegen den jetzigen Standort am Spielplatz. Das sah die Ratsmehrheit auch so.

Hallensanierung wird fortgesetzt

Die Gemeinde will die begonnene Sanierung der Halle fortsetzen. Bei den Toiletten sei dringender Handlungsbedarf, sagte Bürgermeister Alexander Raquet (FWG). Hier soll nicht nur die bestehende Anlage saniert werden, sondern zusätzlich eine Behindertentoilette eingebaut werden. Der Rat fasste den Grundsatzbeschluss die Toilettenanlage zu sanieren, zu prüfen, ob neuere Photovoltaikanlagen – bisher war dies aus statischen Gründen nicht möglich – auf dem Dach installiert werden können und die Küche mit Gastraum zu sanieren. . Dazu sollen Zuschussanträge an den Investitionsstock des Landes gestellt werden.