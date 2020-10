Beim jüngsten Arbeitseinsatz am Spielplatz in Trulben bei der Trualbhalle haben die freiwilligen Helfer Vorbereitungen getroffen, um einen Basketballkorb zu errichten. Ende des vergangenen Monats wurden in der Gemeinde noch restlichen Arbeiten erledigt. Der einheimische Schweißfachbetrieb von Hartmuth Knerr hat Brett und Korb montiert. Der Korb soll nicht nur ein weiteres Gerät für den Spielplatz sein, sondern endlich auch ein Angebot für die Jugendlichen darstellen, die bisher zu kurz kamen und kaum Spiel- und Sportmöglichkeiten in der Ortsmitte vorfanden. Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld betonte, man wolle ein Zeichen setzen, um zu zeigen, dass die Jugend in die Mitte der Gemeinde gehört.