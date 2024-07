In Ruppertsweiler hat Herbert Heid das Amt des Bürgermeisters von Guido Hahn übernommen. Gleichzeitig wurden die neuen Ratsmitglieder verpflichtet, während die scheidenden Ratsmitglieder verabschiedet wurden.

Das offizielle Prozedere dauerte über eine Stunde, in der alle Unterschriften geleistet, Eidesformeln gesprochen und die geheime Wahl der Beigeordneten durchgeführt wurden. Die Urkunden wurden schließlich vom Verbandsbürgermeister Klaus Weber überreicht. In einer abschließenden Bemerkung sagte der scheidende Ortsbürgermeister Hahn zu seinem Nachfolger: „Jetzt darfst Du auf den Stuhl, auf dem ich saß und ich gehe in die Zuschauerreihe.“ Hahn war seit 2010 im Rat und seit 2019 Ortsbürgermeister. Verbandsbürgermeister Weber lobte besonders Hahns Hartnäckigkeit und sein Engagement in der Gemeinde und hob dabei hervor, dass der Radweg entlang der K36 nach jahrzehntelangem Stillstand nun gebaut werden soll.

Michael Becker erhielt in der geheimen Wahl zum Ersten Beigeordneten alle 15 Stimmen. Für den Posten des zweiten Beigeordneten traten Marita Zimmer-Erlenwein und Martin Siegert an. In einer Stichwahl stimmten acht der 15 Ratsmitglieder für Siegert, sieben für Zimmer-Erlenwein. Damit war Siegert gewählt. Peter Stumpf, der zuvor abgelehnt hatte, sich von Hahn ernennen zu lassen, nahm seine Urkunde vom neuen Ortschef Heid entgegen.

Ruppertshalle: Gemeinde muss 625.000 Euro übernehmen

Ein wichtiger Punkt auf der Agenda war die geplante Sanierung der Ruppertshalle. Herbert Heid berichtete, dass die voraussichtlichen Gesamtkosten rund 2,5 Millionen Euro betragen werden, wovon die Gemeinde etwa 625.000 Euro übernehmen muss. Derzeit laufen die Objektplanung und Abstimmungsgespräche. Zusätzlich zu den neuen Ratsmitgliedern erinnerten sich die Anwesenden auch an die ausgeschiedenen Ratsmitglieder, die viele Jahre der Gemeinde gedient haben, darunter Isolde Wadle und Günter Ehrgott, die jeweils 30 Jahre im Rat waren.