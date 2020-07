Seit Samstag steht in Hornbach ein neuer öffentlicher Bücherschrank. Es ist bereits der siebte, den die Sport, Kultur und Sozial Stiftung Südwest (SKS) im Landkreis zur Stärkung der ländlichen Region vergeben hat.

Möglich wurde das auch mit der Unterstützung der Sparkasse Südwestpfalz, der Town & Country Stiftung und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Der Standort des neuen Bücherschranks – es gibt in Hornbach bereits seit zwei Jahren ein öffentliches Bücherregal beim Wohnmobilstellplatz – ist an der Ecke Hauptstraße/Butterweg hinter der Info-Tafel, da sich der Platz dort in den letzten Jahren immer mehr zum eigentlichen Mittelpunkt der Stadt entwickelt hat. Hier führen die Wege der Schüler und der Touristen vorbei, und gemütliche Sitzgelegenheiten sind auch vorhanden. Der erste Beigeordnete der Stadt, Helmut Weiske, der mit anderen Stadtratsmitgliedern den Bücherschrank in Empfang nahm, wünschte, dass das Angebot gut angenommen wird und dass der Schrank von Vandalismus verschont bleibt. Diesbezüglich konnte Sarah Gutmann von der SKS-Stiftung nur von guten Erfahrungen sprechen. Trotzdem sind die etwa 500 Euro teuren Bücherschränke mit Sicherheitsglas ausgestattet und können zu besonderen Anlässen, etwa an Hexennacht, verschlossen werden. Über 100 Bücher passen in einen Schrank, dabei werden Krimis oben und Jugend- und Kinderliteratur unten einsortiert. Bücher dürfen getauscht oder ausgeliehen, wenn Platz ist, auch gespendet werden. Die Grundausstattung stammt überwiegend von der SKS-Stiftung. In Zukunft soll ein Bücherschrank-Pate im Auftrag der Stadt nach dem Bestand und der Ordnung schauen.