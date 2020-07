Ab Montag rollen die Bagger. Vom Toilettencontainer an der Pergola bis zum Hauptanschluss am Haus des Gastes wird ein neuer Anschlusskanal gebaut. Den Auftrag erteilte der Rat in der Dringlichkeitssitzung am Freitag dem Eppenbrunner Unternehmen HB Projektbau.

Die Kosten für den Kanal belaufen sich auf rund 7500 Euro. Außerdem wird für 1500 Euro ein neuer Trinkwasserschlauch als Interimslösung für das Kiosk installiert. Dieser kann nach dem Ende der Baumaßnahmen am Gemeinbedarfszentrum als normgerechte Versorgung der Pergola weiter genutzt werden. Wie Ortsbürgermeister Andreas Pein im Nachgang der Sitzung auf RHEINPFALZ-Anfrage informierte, musste der Ratsbeschluss vom 30. Juni zu ebendiesem Thema wegen formaler Fehler aufgehoben werden.

Dass dringender Handlungsbedarf besteht, zeigte eine Begehung am 17. Juni. Es wurde festgestellt, dass sich der derzeitige Kanal zwischen Pergola und dem Schacht am Haus des Gastes in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet. Dieser Mangel soll nun mit der Herstellung eines neuen Kanals noch vor Beginn der Baumaßnahme des Gemeinbedarfszentrum behoben werden.