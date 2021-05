Bürgermeister Klaus Weber führte den blauen Kommunaltraktor am Dienstag vor. Zum rund 27.000 Euro teuren Traktor spendete ein Bottenbacher einen alten, aber fahrtüchtigen Anhänger.

Der blaue Iseki-Traktor hat laut Weber alles, was er braucht: Allrad, Front- und Heckhydraulik, drei Zapfwellen ... Die kommenden 15 bis 20 Jahre soll das Gefährt halten und zeitgleich den Radlader in seinem Einsatz entlasten. Die Anbauten sollen nach und nach angeschafft werden. Weber würde gerne noch in diesem Jahr ein Schneeschild kaufen, damit der Traktor für den Räumdienst verwendet werden kann. Ebenso stellt sich Weber vor, bald einen Kehrbesen, ein Mähwerk und einen Mulcher für den Traktor zu kaufen.