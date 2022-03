Für den Pfälzerwald-Verein (PWV) in Münchweiler gibt es wieder Hoffnung, dass es weitergehen kann. Zwar waren zwei Mitgliederversammlungen an der Neubesetzung des Vorstands gescheitert, aber eine dritte soll nun den Verein wieder stabilisieren.

„Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das hinbringen, dass der PWV weiterbesteht und auch die Hütte betrieben werden kann“, sagt der PWV-Schriftführer Matthias Belzer. Die Fortführung der Ortsgruppe sei weder ihm noch vielen aktiven PWV-lern egal, betont er im RHEINPFALZ-Gespräch. So sei er selbst bereit, wenn es die Versammlung wünsche, sich an die Vereinsspitze wählen zu lassen. Aufgrund vieler guter Gespräche seit der jüngsten Zusammenkunft habe er klar eine Aufbruchstimmung erlebt: „Es gibt eine engagierte, verantwortungsvolle Interessengruppe, die ausdrücklich an einem Fortbestand arbeitet“, sagt Belzer.

Erfreut habe er festgestellt, dass Ortsbürgermeister Timo Bäuerle sich in die „PWV-Retter-Reihe“ eingereiht habe. Bäuerle, wie Belzer ein sehr guter Freund des plötzlich verstorbenen Klaus Zimmermann, der sozusagen „der Mann für alle PWV-Fälle“ war, wollen die hervorragende Arbeit von Zimmermann nicht brach liegen lassen. Auch Sabine Zimmermann (Ehefrau des Verstorbenen), die bisher die erste Vorsitzende war, ist mit in die Gespräche eingebunden, so Belzer. Erfreulich sei, so war zu hören, dass PWV-Mitglied Willi Keller sich bereiterklärt habe, sich in nächster Zeit und Gelände und PWV-Hütte zu kümmern. „Damit haben wir zunächst ein großes Problem aus dem Kreuz“, bekennt Belzer dankbar.

Modernisierung angestrebt

Was dem bisherigen Schriftführer am Herzen liegt, ist eine Modernisierung des PWV: nicht nur als Wanderverein aufzutreten. Belzer strebt an, eine Mountainbike-Gruppe mit Radtouren unter dem PWV-Dach zu integrieren. Bezüglich der Frage nach einem Wanderplan macht Belzer deutlich, dass es für dieses Jahr keinen gibt. Wer wandern möchte, auch in Gruppen, könne sich diesjährig selbstständig organisieren. Aber im nächsten Jahr soll dann schon wieder „alles nach Plan laufen, etwa die Feste wie Ostereiersuchen, Schlachtfest und mehr“. Sie seien bestrebt, alles wieder anzubieten wie zuvor, so Belzer.

Das größte Problem seien das große Gelände und die 1971 erbaute PWV-Hütte in der Finsterdelle. Zwar sei die Hütte nach neuesten Wanderplänen auf regionaler und überregionaler Ebene sehr gut gelegen, sie müssten aber die Fläche sauber halten, die Hütte mit Wirtschaftsdienst betreiben. „Wir sind offen für eine Vollverpachtung; alternativ könnten wir uns auch eine Verpachtung auf Provisionsbasis vorstellen“, so Belzer.

Spätestens im Mai soll die Hütte öffnen

Wenn es nach ihm geht, soll die Fritz-Claus-Hütte spätestens im Mai geöffnet werden, „und sei es nur an zwei Tagen am Wochenende“. Wer Interesse an der PWV-Hütte hat, kann sich an Matthias Belzer unter m.belzer@t-online.de oder per Handy 0175 940 8786 wenden.

Noch etwas schwebt Belzer vor: Es gebe im Dorf Vereine, welche kein eigenes Heim hätten. Hier sieht er eine Möglichkeit, die PWV-Hütte als Vereinsheim anzubieten. Spätestens Ende April bei der dritten Mitgliederversammlung sollen die Weichen für die PWV-Zukunft sicher gestellt werden.