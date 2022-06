Nicht viel Licht ins Dunkel brachte ein weiterer Prozesstag im Verfahren gegen eine 59-Jährige aus dem Landkreis, der Betrug und Unterschlagung im Zusammenhang mit dem Leasen von Kopiersystemen für eine Firma in der Schweiz vorgeworfen wird.

Im bereits länger laufenden Verfahren hat das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag den Controller der Lieferfirma der Geräte vernommen. Es sei irritierend gewesen, dass die schweizerische Leasingfirma sie, den Gerätelieferanten, aufgefordert habe, die Rechnung zu stellen, obwohl die Geräte noch nicht geliefert waren. Und auch den Kaufpreis hätten die Schweizer ihnen angewiesen, bevor die Ware ausgeliefert war, erzählte der 57-jährige Zeuge. Die erste Rechnung sei ohne Umsatzsteuer gestellt worden, weil die Geräte ins Ausland gehen sollten. Später, als klar war, dass die Geräte in Deutschland bleiben, hätten sie sich wegen der Umsatzsteuer mit der Leasingfirma „gehackstückt“, also diese nachverlangt.

Die Angeklagte habe Anfang Mai 2016 den Schweizern per E-Mail mitgeteilt, dass die Geräte in Pirmasens zwischengelagert wurden. Der Grund sei gewesen, dass die Räume der Firma der Angeklagten in der Schweiz noch nicht fertig waren, und in Pirmasens habe diese erst Lagerflächen finden müssen. Von Zollproblemen wisse er nichts. Das sei für sie aber auch egal gewesen, weil der Kaufpreis bezahlt war, bevor die Ware rausging.

Zeuge: Kein Schaden entstanden

Seinem Vorschlag, den Leasingbeginn zu verschieben, sei die Leasingfirma nicht mehr zugänglich gewesen. „Die Fronten waren schon verhärtet“, war seine Einschätzung. Später hätten sie den Kaufpreis erstattet und die Geräte zurückbekommen. „Niemand ist zu Schaden gekommen“, so das Fazit des 57-Jährigen.

Der Zeuge zeigte sein Unverständnis, worum es in diesem Strafverfahren überhaupt geht. Staatsanwalt Patrick Langendörfer erläuterte: Zum Verfahren sei es gekommen, „weil die Staatsanwaltschaft gegen Wände gelaufen ist und es ein undurchsichtiges Konstrukt ist“.

Keine Seriennummern auf Übergabeprotokoll

Die Richterin verlas das Geräte-Übernahmeprotokoll, wonach die Angeklagte am 25. Mai 2016 bestätigte, die Ware erhalten zu haben, also vor Beginn des Anfang Juni 2016 beginnenden Leasingvertrages. Diesen Vertrag, datiert auf den 11. Mai 2016, habe er nie gesehen, erklärte der Zeuge. Aber: „Bezüglich dieses Geschäftes halte ich alles für möglich“, sagte der Zeuge. Normalerweise werde akribisch darauf geachtet, dass die Seriennummern und der Aufstellungsort im Übergabeprotokoll stimmen, damit die Leasingfirma Eigentümer der Geräte wird, erläuterte der 57-Jährige. Besagtes Protokoll enthielt aber keine Seriennummern. Der Finanzfachmann vermutete, dass der Leasingvertrag zurückdatiert wurde, um das Verkaufsergebnis der Schweizer Leasingfirma besser dastehen zu lassen.

Zeuge: Standort der Maschinen war bekannt

„Wir wussten immer, wo die Maschinen waren – in Pirmasens und Heltersberg.“ Das hätten sie auch der Leasingfirma mitgeteilt. „Wir hätten sie jederzeit holen können“, versicherte der Zeuge. 15.000 bis 16.000 Euro seien für Leasingraten über ein Rechtsanwalts-Treuhandkonto gezahlt worden – entweder von der Angeklagten oder der Inhaber der Gerätefirma habe es vorgestreckt. Die Leasingfirma habe zweimal Geld bekommen, etwa 40.000 Euro, war er sich sicher.

Als der Staatsanwalt den Zeugen auf den Geschäftsvermittler ansprach, wollte der nichts mit diesem Mann zu tun haben. Er habe seinen Chef vor diesem gewarnt. Warum, blieb im Dunkeln. Staatsanwalt Langendörfer stellte am Ende der Sitzung konsterniert fest: „Jeder sagt was anderes, und wieder läuft man gegen Wände.“

Die Verhandlung wird am 5. Juli fortgesetzt.