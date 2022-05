Daumen hoch, super, lauteten die ersten Urteile der Fach-Jury. Kinder aus allen drei örtlichen Kindergärten durften die neue Wasserspielanlage nahe der Alleestraße zuerst testen. Den ersten Härtetest hat die Anlage definitiv bestanden. Sie ist ein weiterer Baustein im Spielplatzkonzept der Gemeinde, die für Samstag auch zu Beach-Party und großem Spielfest einlädt.

„Die Hose ist ganz nass.“ Macht nichts. Im Wasser spielen macht Kindern einfach Spaß und bei schönem Wetter lässt sich eine durchnässte Hose auch mal gefahrlos ausziehen. Kräftig an der Wasserpumpe ziehen, schon läuft es. Mal spritzt es, mal entsteht ein Bachlauf, mal läuft das Wasser über vorgegebene Rinnen, mal wird es mit Freude über den weichen Sand geleert. Die neue Wasserspielanlage auf dem Spielplatz in den Bruchwiesen in Waldfischbach-Burgalben war schon bei der offiziellen Übergabe des Platzes ein Hit.

Das Wasser kommt aus einem nahe gelegenen Brunnen. 600 bis 700 Liter sind immer im Reservoir, um über die Pumpen und Wasserzapfstellen von den Kindern über die Erde geholt zu werden. Bürgermeister Michael Oestreicher, der gemeinsam mit Enkeltochter Mia die Anlage zum Spielen freigab, appellierte an alle, immer ein Auge auf die Anlage zu haben, sie zu pflegen, damit die Jüngsten im Ort ganz lange Spaß daran haben.

Ermöglicht durch Aktion „Bild hilft“

29.900 Euro kostete die Spielanlage. Der Bauhof der Ortsgemeinde baute die Anlage selbst auf. Das sparte rund 3000 Euro Aufbaukosten. Im Spielplatzkonzept, das der Gemeinderat 2020 festgelegt hatte, war die Wasserspielanlage als besonderes Spielgerät für die Jüngsten vorgesehen. Oestreicher erinnerte daran, dass es angesichts der schlechten Haushaltslage der Ortsgemeinde aber nicht möglich war, einen Kredit aufzunehmen, um den Eigenanteil für die Spielanlage zu finanzieren. Das gestatteten die Vorgaben der Kommunalaufsicht nicht. Möglich wurde der Bau der Anlage schließlich dank der Aktion „Bild hilft“, die sich für die Belange von Kindern einsetzt. Mit 20.000 Euro beteiligte sich die Organisation an den Kosten für die Anlage und ermöglichte so den Kindern im Ort ein besonderes Spielerlebnis.

Der katholische Pfarrer Matthias Leineweber segnete Anlage und alle Kinder, die auf ihr spielen. Sein protestantischer Kollege David Gippner verwies darauf, dass man viel von den Kindern und ihrem Umgang miteinander lernen könne: „Ihr seid einfach direkt, freut euch über Großes und Kleines, ihr spielt einfach und freut euch, wie schön die Welt ist“, sagte Gippner zu den Kindern. Sehe man, wie die Kinder miteinander spielen, dann sehe man auch, wie Frieden auf der Welt funktionieren könne, sagte der Pfarrer: Indem man sich auf den gleichen Weg begebe und das Leben genieße.

Weiterer Baustein im Spielplatzkonzept

Die Wasserspielanlage ist ein weiterer umgesetzter Baustein im Spielplatzkonzept der Ortsgemeinde. Begonnen hatte es im vergangenen Jahr mit dem Bau zweier neuer Beachvolleyballfelder. Für diese wichen zwei kaum noch genutzte Plätze des benachbarten Tennisclubs. Im vergangenen Herbst waren diese Sandplätze mit der ersten Beach-Party eingeweiht worden. Die Wiederholung der Beach-Party – jetzt zu einem sommerlichen Zeitpunkt – steht am Samstag, 4. Juni, an. Ab 14 Uhr findet erneut ein Beachvolleyball-Turnier für Vierer-Teams statt. DJ Hocke wird musikalisch durch den Tag begleiten. Ab 20 Uhr steht Live-Musik mit Sascha Mangold auf dem Programm.

Dann lässt sich auch ein Blick auf den nächsten Baustein im Spielplatzkonzept werfen, möglicherweise darf dieser dann sogar schon unter die Stollenräder genommen werden: Auch die Pump-Track-Anlage, die unweit der Beach-Volleyball-Plätze gebaut wurde und allen guten Radfahrern Spaß bereiten soll, ist fertiggestellt.

Auch Spielfest in den Bruchwiesen

Die Bruchwiesen stehen am Samstag ganz im Zeichen der Kinder. Nach Corona-bedingter Pause findet parallel zur Beach-Party wieder das Spielfest für Kinder statt. Acht Vereine – vom Roten Kreuz über die Feuerwehr bis hin zu Fußball und Showtanz – haben sich ein spannendes und sportliches Programm für die Kinder überlegt. Von 12 bis 16 Uhr sind die Angebote des Spielfestes in den Bruchwiesen aufgebaut.