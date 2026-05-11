In einer neuen Wanderbroschüre stellt das Zentrum Pfälzerwald Touristik 24 ausgewählte Wanderungen vor.

Sie liegen in den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Lambrecht, Landstuhl, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben. Die Touren führen durch die charakteristische Mittelgebirgslandschaft des Pfälzerwaldes und verbinden Naturerlebnis, Bewegung und regionale Besonderheiten.

Die Broschüre des Zentrums Pfälzerwald Touristik richtet sich an ein breites Publikum – von genussorientierten Naturfreunden bis hin zu aktiv Wandernden mit Anspruch. Unterschiedliche Streckenlängen und Schwierigkeitsgrade ermöglichen individuelle und abwechslungsreiche Erlebnisse. Neben detaillierten Tourenbeschreibungen liefert die Broschüre Informationen zu den Höhepunkten entlang der Strecke sowie praktische Hinweise zur Planung.

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