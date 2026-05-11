Westpfalz Neue Wanderbroschüre mit Touren von Lambrecht bis Waldfischbach

Das Zentrum Pfälzerwald Touristik hat eine neu Wanderbroschüre herausgegeben.
Das Zentrum Pfälzerwald Touristik hat eine neu Wanderbroschüre herausgegeben.

In einer neuen Wanderbroschüre stellt das Zentrum Pfälzerwald Touristik 24 ausgewählte Wanderungen vor.

Sie liegen in den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Lambrecht, Landstuhl, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben. Die Touren führen durch die charakteristische Mittelgebirgslandschaft des Pfälzerwaldes und verbinden Naturerlebnis, Bewegung und regionale Besonderheiten.

Die Broschüre des Zentrums Pfälzerwald Touristik richtet sich an ein breites Publikum – von genussorientierten Naturfreunden bis hin zu aktiv Wandernden mit Anspruch. Unterschiedliche Streckenlängen und Schwierigkeitsgrade ermöglichen individuelle und abwechslungsreiche Erlebnisse. Neben detaillierten Tourenbeschreibungen liefert die Broschüre Informationen zu den Höhepunkten entlang der Strecke sowie praktische Hinweise zur Planung.

Info

Die Broschüre ist kostenlos. Sie ist erhältlich bei den Tourist-Infos der Verbandsgemeinden und beim Zentrum Pfälzerwald Touristik in Landstuhl, Telefon 06371 1300012 oder kann online bestellt sowie heruntergeladen werden auf www.zentrum-pfaelzerwald.de.rhp

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