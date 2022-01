Das Angebot an Corona-Teststellen in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist größer geworden. Nach Eppenbrunn, Lemberg, Obersimten und Vinningen gibt es jetzt auch in Trulben eine Teststelle in der Kröpper Straße 20.

Die Teststelle betreibt Sabine Hehr am Eingang zum Anwesen der Familie Maus, ihrem Elternhaus. Das Bürgertestzentrum ist täglich von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Die Test werden in einem weißen, sichtgeschützten Container vorgenommen. In ihrem elterlichen Anwesen betreibt Sabine Hehr ihre Naturheilpraxis mit Fußpflege.

Zur Testung ist ein Personalausweis mitzubringen. Das Ergebnis erhält man innerhalb von 15 bis 20 Minuten nach dem Test derzeit noch ausschließlich in schriftlicher Form. Die Tests werden im Rahmen des Bürgertests kostenfrei angeboten. Eingesetzt werden Antigenschnelltests. Bei entsprechender Nachfrage nach Tests will Hehr die Testergebnis auf digitalem Wege übermitteln.

Terminbuchungen

Um Wartezeiten zu vermeiden, können Testtermine unter Telefon 06335 8590110 vereinbart werden.