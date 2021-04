Ab Samstag kann man sich auch in Wallhalben kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das Testcenter in Thaleischweiler-Fröschen kann jetzt doppelt so viele Leute testen wie bisher.

In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben werden die Möglichkeiten für einen Corona-Schnelltest deutlich ausgebaut: Ab Samstag sind einmal wöchentlich Testungen in Wallhalben möglich. Im Ludwig-Katz-Haus wird eine Teststation eingerichtet. Im Schnelltestcenter in der Athletenhalle in Thaleischweiler-Fröschen wurde am Mittwoch die Testkapazität verdoppelt. Nun sind montags, mittwochs und freitags jeweils 72 statt bisher 36 Schnelltests möglich. Die DRK-Ortsverbände Wallhalben und Thaleischweiler-Fröschen ermöglichen dieses erweiterte Testangebot.

In Wallhalben immer samstags von 10 bis 14 Uhr

Als klar gewesen sei, dass in den Verbandsgemeinden Testzentren errichtet werden, „war mir von Anfang an daran gelegen, dass es auch in Wallhalben eine Testmöglichkeit gibt. Dass das jetzt mit Unterstützung des DRK funktioniert, ist eine tolle Sache“, freut sich Wallhalbens Bürgermeisterin Christine Burkhard. Die Gemeinde stellt samstags Räume im Ludwig-Katz-Haus zur Verfügung. Von 10 bis 14 Uhr stehen im Fünf-Minuten-Takt Testtermine zur Verfügung. Die ersten Termine sind bereits gebucht.

Nicht nur dass in Wallhalben getestet wird, was die Anfahrt für Testwillige aus manchen Gemeinden verkürzt, sondern dass mit dem Samstag ein weiterer Testtag angeboten werden kann, „ist wichtig. Da bieten die Ehrenamtlichen des DRK wirklich tolle Lösungen“, lobt Burkhard. Die Termine für die Teststation in Wallhalben können, wie für die Teststation in Thaleischweiler-Fröschen und in den anderen Verbandsgemeinden, unter drk-corona.de im Internet gebucht oder unter 06331/809-780 telefonisch vereinbart werden.

In Wallhalben werden vornehmlich Mitglieder des DRK-Ortsverbandes Wallhalben testen. „Wir werden das aber wie die Testungen in Thaleischweiler-Fröschen als Team lösen“, sagt Andreas Thomann, stellvertretender Gemeinschaftsleiter des DRK in Thaleischweiler-Fröschen.

In Thaleischweiler-Fröschen doppelt so viele Tests möglich wie bisher

Seit 8. März wird an der Athletenhalle in der Uferstraße in Thaleischweiler-Fröschen montags, mittwochs und freitags jeweils von 17 bis 20 Uhr im Fünf-Minuten-Takt getestet. Das waren bisher 36 Testtermine pro Tag. „Wir können die Termine jetzt verdoppeln“, sagt Thomann. Beim Teststart im März hatten er, die Gemeinschaftsleiterin beim DRK Wallhalben, Ruth Wagner, Verbandsbürgermeister Thomas Peifer und Werner Scheerer, Leiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde, in dessen Zuständigkeitsbereich die Testzentren fallen, deutlich gemacht, dass man abwarten wolle, wie es mit den Testungen laufe, wie man dann nachsteuern könne.

„Für uns war das ja auch Neuland. Wir mussten erst mal grundsätzlich erfahren, wie das mit einem Testzentrum läuft. Jetzt haben wir erste Erfahrungen gesammelt“, sagt Scheerer. Diese Erfahrungen plus die Bereitschaft der DRK-Ehrenamtlichen aus den beiden Ortsverbänden machten es möglich, dem hohen Interesse Rechnung zu tragen.

„Wir haben viel Routine entwickelt“, sagt Thomann zur Arbeit im Testzentrum. Die zwölf Ehrenamtlichen des DRK aus den beiden Ortsverbänden sehen sich deshalb in der Lage, in Thaleischweiler-Fröschen an den drei Testtagen jeweils bis zu 72 Schnelltests durchzuführen. Wie sich das entwickele, „warten wir mal ab. Es gilt weiter, wir versuchen, so zu steuern, dass es für alle Beteiligten ein sinnvolles Angebot ist“, sagt er. Würden die Kapazitäten unter der Woche nicht genutzt, sei zum Beispiel denkbar, wieder zu reduzieren, die Testkapazität nur zu den Wochenenden oder vor den Feiertagen hochzufahren, eventuell mal die angebotenen Zeiten zu ändern. Gerade vor Ostern sei die Nachfrage sehr hoch gewesen. Vor diesem Hintergrund sei es sehr ärgerlich, was leider immer wieder vorkomme, dass Testtermine gebucht, aber nicht wahrgenommen würden. „Das bedeutet im Endeffekt, dass man Menschen, die einen Termin bräuchten, diesen wegnimmt“, bedauert Thomann.

Bisher drei positive Tests in Thaleischweiler-Fröschen

Bislang wurden seit Testbeginn in Thaleischweiler-Fröschen bei den Schnelltests drei Infizierte identifiziert, so konnten mögliche Clusterbildungen frühzeitig verhindert werden. „Die Tests sind wichtig“, sieht Thomann dadurch die Arbeit bestätigt. Auch deshalb sei die Ausweitung des Angebots sinnvoll. Mit den Ehrenamtlichen der beiden DRK-Ortsverbände sei das im Moment gut zu stemmen. Wer die Arbeit in den Teststationen unterstützen möchte, kann sich bei der Verbandsgemeinde melden, die den Kontakt vermittelt.