235 Straßenlampen in Thaleischweiler-Fröschen sollen auf die stromsparende LED-Technik umgestellt werden.

153.900 Euro kostet die Umstellung der Lampen auf LED-Technik. Davon hat die Ortsgemeinde nach Abzug aller Zuschüsse noch 61.570 Euro zu zahlen. Im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau werden auch die Bürger einen Teil dieser Summe zu bezahlen haben.

In Thaleischweiler-Fröschen selbst ist die Investitionssumme so hoch, dass die Gemeinde alleine die Zuschüsse hätte beantragen können. Voraussetzung dafür ist – je nach Förderprogramm – eine Investition von 25.000 Euro (Bundesförderung) beziehungsweise 50.000 Euro (Landesförderung). Da es in der Verbandsgemeinde Gemeinden gibt, die diese Investitionssumme nicht erreichen – in Petersberg, wo die Gemeinde vor Wochenfrist ja sagte, müssen zum Beispiel 35.300 Euro investiert werden –, schließt sich auch die große Gemeinde Thaleischweiler-Fröschen dem Gesamtpaket an, das die Verbandsgemeinde für alle Ortsgemeinden gemeinsam umsetzen wird. Damit hat jede Gemeinde die Chance auf die volle Fördersumme. Der Verbandsgemeinderat hat dazu die Grundsatzentscheidung bereits getroffen.

Bürgermeister Thomas Peifer erinnerte an die erste Umstellungsphase 2014/15, als im Ort bereits 600 Lampen auf LED-Technik umgestellt worden waren. Rund 240.000 Euro wurden damals investiert, „und wir haben jährlich Stromkosten von 60.000 Euro gespart, so dass das schnell bezahlt war“, sagte Peifer.