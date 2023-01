Bei der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben laufen die Vorbereitungen für die kommende Badesaison. Eine Investition, die sich seit geraumer Zeit abgezeichnet hat, wird getätigt: Die Solaranlage im Bergbad Heltersberg wird erneuert.

Seit 22 Jahren versieht die aktuelle Solaranlage im Bergbad Heltersberg ihren Dienst. Es handele sich um die technisch einfachste Form einer Solaranlage, aber zur Beheizung des Wassers mittels Solarenergie sei es die effizienteste Lösung, erklärte im Verbandsgemeinderat Ratsmitglied Jörg Jochum, der beruflich in diesem Bereich tätig ist. Auf den Dachflächen der Garagen und des Gebäudes, in dem die Umkleiden und der Gastrobereich untergebracht sind, sind schwarze Rippenrohre verlegt. Durch diese läuft das Wasser, wird dabei erhitzt und ins Bad gespeist.

Im Sommer 2022 – „ein heißer Sommer“, erinnerte Verbandsbürgermeister Felix Leidecker (CDU) – habe die Anlage gereicht, um das Spaßbecken über die gesamte Saison zu heizen. Nur zum Anfahren des Badebetriebs habe man Gas benötigt. Die Solaranlage trage also viel dazu bei, Energie und Geld zu sparen.

Rund 44.000 Euro Kosten

Zwischenzeitlich ist sie allerdings in die Jahre gekommen, sind Teile marode, so dass sie ersetzt werden muss. Rund 44.000 Euro kostet das. Die Firma, die die alte Anlage installiert hat, wird auch die neue Anlage anbringen. Geklärt werde noch, ob die Mitarbeiter im Bad, deren handwerkliche Fähigkeiten schon bei der Sanierung des Hallenbades in Waldfischbach-Burgalben gefragt waren, die aktuelle Anlage selbst abbauen. Das würde die Kosten um rund 4000 Euro reduzieren. „Das klären wir mit der Firma“, kündigte Leidecker an.

Andreas Peiser (SPD) regte an, dass man sich mittelfristig mal mit dem Thema einer richtigen Anlage, mittels derer auch Strom erzeugt werden kann, befassen sollte. Werde man mal prüfen, sicherte Leidecker zu.

Saniertes Hallenbad wird gut angenommen

Dass das Hallenbad seit Anfang Dezember wieder für den Schwimmbetrieb geöffnet sei, sei eine großartige Sache, so der Bürgermeister. Der Betrieb sei im Dezember noch etwas verhalten gewesen, das sei aber durchaus typisch für den Monat. Aber seit Jahresbeginn „ist richtig viel los“, freut sich Leidecker. Am Dienstag musste das Bad kurzfristig für einen Tag geschlossen werden. Ein Defekt an der Heizung, „den wir aber schnell beheben konnten“, informierte der Verbandsbürgermeister. Der Badebetrieb läuft seit Mittwoch wieder.

Voraussichtlich ab März wird auch die Gastronomie in den Bruchwiesen wieder geöffnet. In dem Bereich seien letzte Arbeiten beim Brandschutz zu erledigen, sagte Leidecker.