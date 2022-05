Nach längerer Vakanz wird die Leitung der Grundschule Busenberg im kommenden Schuljahr wieder besetzt. Isabel Frahry wechselt dafür aus Dahn nach Busenberg.

Isabel Frahry wird ab 1. August neue Schulleiterin an der Grundschule Busenberg. Dies teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Isabel Frahry hat an der Universität Landau für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen studiert. Nach dem zweiten Staatsexamen wurde sie zunächst an der Grundschule Sauertal-Fischbach eingesetzt. Von 2005 bis 2010 war sie an der Grundschule Münchweiler (Alsenz) tätig und wurde im Schuljahr 2007/2008 an die Grundschule Busenbach abgeordnet. Danach war sie von 2010 bis 2013 an der Grundschule Gosserweiler-Stein eingesetzt und unterrichtet seit 2013 an der Grundschule Dahn. Isabel Frahry ist 43 Jahre, verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Die Leitung der Zwergschule in Busenberg ist seit etwa drei Jahren nicht besetzt und wurde zunächst vom Leiter der Grundschule Bruchweiler-Bärenbach und dann vom Leiter der Grundschule Dahn kommissarisch mitgeführt.