Seit 2021 gibt es auf dem Hof des Kindergartens Maßweiler das Grüne Klassenzimmer. Dieser multifunktionale Platz wird auch bei Aktionen mit der Tierauffangstation „Tierart“ genutzt. Nun gibt es dort neue Schattenspender – und das sogar geschenkt.

Der Garten- und Landschaftsbauer Ralf Urban aus Reifenberg hat sieben neue Bäume im Bereich des Grünen Klassenzimmers beim Kindergarten gepflanzt. Diese Winterlinden, Buchen und Zypressen sind zwar noch klein, sollen laut Urban aber schnell wachsen und bald den nötigen Schatten spenden. Die sieben Bäume sowie ein weiterer Setzling im Bereich für Kleinkinder sind ein Geschenk von Fielmann. Der Förderverein des Kindergartens wandte sich an die Brillenkette, da Fielmann seit fast 40 Jahren pro Mitarbeiter und Jahr einen Baum spendet.

Laut Marion Theisinger, der Leiterin der Fielmann-Filiale in Pirmasens, sind die Baumspenden eine „Investition in den Naturschutz“ und somit eine Investition in die Zukunft. „Wir möchten dazu beitragen, eine grüne und vielfältige Umgebung für die Kinder zu schaffen, in der sie sich wohl und geborgen fühlen können.“

Futterbeutel gebastelt

Das Outdoor-Klassenzimmer wird laut Carmen Jacob-Buchmann, der Leiterin der Kita Maßweiler, für vielfältige Aktivitäten genutzt. Derzeit findet dort der Singkreis statt, und in wenigen Tagen wird es beim Sommerfest für den Auftritt der Kinder sowie eine Spielstation genutzt. Der Name „Klassenzimmer“ ist nicht zufällig gewählt. Die Kinder werden dort auch zu verschiedenen Themen unterrichtet, beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Tierauffangstation „Tierart“. Seit fünf Jahren besteht eine feste Kooperation, die kontinuierlich ausgebaut wird. Jacob-Buchmann betont, dass Kinder bereits im Kindergarten an die Themen Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit herangeführt werden sollten. „Sie nehmen dieses Wissen mit nach Hause und wachsen damit auf.“

Die Aktionen mit „Tierart“ werden zudem spielerisch und saisonal gestaltet. Zu Weihnachten wurden beispielsweise Futterbeutel für die Waschbären gebastelt, die wie Geschenke aussehen. Diese Futterbeutel wurden dann auf dem Gelände der Tierauffangstation in die Bäume des Waschbärgeheges gehängt.