Wer derzeit das Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) besuchen will, kann bequem per Internet auf einem virtuellen Rundgang bis in jede Ecke des weit verzweigten Gebäudekomplexes reinspitzeln. Der Fischbacher Alex Trobisch hat ehrenamtlich für seine frühere Schule den Rundgang entwickelt, der bereits täglich hunderte Zugriffe verzeichnet, wie Schulleiter Thomas Maria Neuberger berichten kann.

Jedes Jahr veranstaltet das Gymnasium eigentlich einen Tag der offenen Tür oder Vorstellungstag, was in diesem Winter jedoch aus den bekannten Gründen nicht möglich ist. Der Fischbacher Alex Trobisch kam deshalb auf den Schulleiter zu und bot ihm an, die Schule komplett digital zu erfassen. Trobisch benutzt ein System eines kalifornischen Anbieters, bei dem er mit seiner 5000 Euro teuren Spezialkamera hunderte Aufnahmen im Innern macht, die anschließend auf den Computern im Silicon-Valley zu einer dreidimensionalen Präsentation zusammen gerechnet werden, in der sich jeder Internetnutzer so bewegen kann, als ob er direkt vor Ort wäre.

Neue Schüler oder deren Eltern können sich so ein Bild vom Zustand der Schule, dem Gebäude, den Klassensälen und auch den Toiletten machen. „Wenn ein Kind von einer Schule im Dorf in so eine große Schule kommt, sollte es schon wissen, wo es langgeht und auch wie die Toiletten zu finden sind“, findet Trobisch und erinnert sich an seine eigene Schulzeit am Otfried-von-Weißenburg Gymnasium.

Die Eltern könnten auch sehen, wo der Busbahnhof ist, wie das Kind laufen muss, wo die Klassenzimmer sowie Fachsäle sind und wie das Gelände drumherum aussieht. Der virtuelle Rundgang aus den Händen von Trobisch wird von der Schule ergänzt mit kleinen Videos des OWG-Studios, einer hauseigenen Filmcrew. Darunter finden sich zwei Drohnenvideos.

Als ehemaliger Schüler „selbstverständlich“

Als ehemaliger Schüler sei es für ihn selbstverständlich gewesen, die Aktion ehrenamtlich anzubieten, betont der Fischbacher. Zwei Tage habe er mit den Aufnahmen und dem Hochladen verbracht. Trobisch geht dabei durch das Gebäude mit der Spezialkamera und lässt die Kamera alle paar Meter eine Rundum-Ansicht aufnehmen. Über ein Smartphone oder Tablet kommen die Bilder umgehend in die USA zur Weiterverarbeitung.

Normalerweise nutzt der Fischbacher die Kamera für virtuelle Rundgänge in Immobilien, die er als Makler verkaufen will. Ein gerade in der aktuellen Zeit sinnvolles Werkzeug, das die Erstbesichtigung oft ersetzen kann. Für Ferienwohnungen und Hotels bietet er den Service virtueller Rundgänge für potenzielle Übernachtungsgäste auch an. Das Otfried-von-Weißenburg Gymnasium sei sein bisher größtes Objekt gewesen, das er auf diese Art digitalisiert hat, erzählt Trobisch.

Schulleiter Neuberger zeigt sich begeistert vom Engagement des Fischbachers, und die ersten Reaktionen von Schülern und Eltern seien ebenfalls durchweg positiv. „Vor allem die Kinder finden es super“, berichtet Neuberger.