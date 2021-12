Auch fürs Blutspenden gelten neue Regeln. Wer spenden will, muss geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein.

Blut spenden bleibt in angespannten Pandemie-Zeiten wichtig. Der DRK-Ortsverband Thaleischweiler-Fröschen bietet am Mittwoch, 8. Dezember, in der Athletenhalle in der Uferstraße in Thaleischweiler-Fröschen die Möglichkeit, Blut zu spenden. Die Pandemielage bringt auch hier neue Richtlinien mit sich, die einzuhalten sind.

Zur bereits praktizierten Terminbuchung, die vorgeschrieben ist, kommen jetzt aufgrund der aktuell geltenden Corona-Regeln folgende Anforderungen hinzu, auf die der DRK-Ortsverband hinweist: Eine Blutspende ist eine sogenannte 3G-Veranstaltung. Wer Blut spenden möchte, muss geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ auf das Corona-Virus getestet sein. Ein Test vor Ort ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Eine FFP2-Maske muss verpflichtend getragen werden, das Tragen einer sogenannten OP-Maske ist nicht mehr ausreichend.