Für den Eppenbrunner Freizeitpark gibt es eine neue Benutzerordnung. Unter anderem mit Auflagen für Hundebesitzer und Radfahrer.

Nach langer Diskussion hat der Rat die neue Benutzungsordnung für den Freizeitpark am Montag abgesegnet. Geöffnet ist der Park demnach grundsätzlich von 6 bis 22 Uhr. Die Wegetrasse zwischen Haupt- und Neudorfstraße ist auch nachts beleuchtet. Hunde sind anzuleinen. Hundekot muss mit Hilfe von Entsorgungsbeuteln in einem der beiden dafür vorgesehenen Behälter entsorgt werden. Radfahren ist nur mit Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten Fahrrad fahren. Offenes Feuer ist nur an der Feuerstelle vor der Pergola nach schriftlicher Erlaubnis der Gemeinde erlaubt. Fußballspielen darf man nur auf den ausgewiesenen Flächen. Eine Beschallung ist grundsätzlich verboten. Schwimmen im Teich ist untersagt. Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

Ratssplitter

Bauarbeiten werden ausgeschrieben. Für die neue Gemeinbedarfseinrichtung werden die Erd-, Maurer-, Beton-, Dachdecker-, Zimmerer- und Gerüstbauarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Außerdem hat der Rat den Auftrag für die Sicherheits- und Gesundheitskoordination an den günstigsten Bieter, das Unternehmen Vatter in Waldfischbach-Burgalben, vergeben. Die Kosten betragen knapp 6000 Euro.

Straßen werden repariert. Auf 2655 Metern Länge werden Straßenrisse beseitigt. Betroffen sind unter anderem die Pirminius-, Höh-, Friedhofs-, Blumen-, Garten, Untere Haardt-, Kalmereck- und Waldstraße. Der Auftrag wird dann erteilt, wenn Angebote von Unternehmen vorliegen.

Um weitere Schäden durch Ausspülungen an der Pflasterfläche und des Abwasserschachtes auf dem Parkplatz unterhalb des Sportplatzes zu vermeiden, sind Bauarbeiten notwendig. Den Auftrag hierfür erhält das Eppenbrunner Unternehmen Thomas Heinemann. Die Kosten betragen 7000 Euro.

Geschwindigkeitstafeln. Zwei Geschwindigkeitsmesstafeln zum Preis von insgesamt 3777 Euro kauft die Ortsgemeinde. Dadurch soll die Geschwindigkeit von Fahrzeugen an den beiden Ortseingängen reduziert werden. Die Tafeln sollen dort angebracht werden.

Neuer Traktor ist fällig. „Unser 18 Jahre alter Traktor hat im Winter sehr gelitten, er verliert ständig Öl, die Kupplung ist kurz vorm kaputt gehen und einige Sachen funktionieren nicht“, so beschrieb Ortsbürgermeister Andreas Pein den Zustand des alten Traktors. Der Rat hat beschlossen, einen neuen Gemeindetraktor mit Frontlader und Mulcher zu kaufen. Die Möglichkeit, ein Schneeschild anzubringen, besteht ebenfalls. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 Euro.

Sachbeschädigung. Zwei Hinweisschilder „Bach ohne Grenzen“ wurden im Freizeitpark beschädigt. Bürgermeister Andreas Pein hat Anzeige erstattet.