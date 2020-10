Für das Dahner Haus des Gastes gibt es neue Pächter: Anne Frary und Christofer Behres übernehmen im Januar 2021 das Restaurant in der Veranstaltungsstätte der Stadt.

Der Verpachtung an das Ehepaar hat der Stadtrat zugestimmt. Das Paar setzte sich gegen drei Mitbewerber durch. Sein Konzept gefiel den Ratsmitgliedern am besten. Die Bewerber verfügen durch den Catering-Betrieb „Amuse Gueule“ bereits über gastronomische Erfahrung. Auch erste Ideen zur Weiterentwicklung des Hauses sammeln sie schon, zum Beispiel für einen „musikalischen und gastronomischen Frühschoppen“ an Sonntagen.

Die bisherigen Pächter hatten im August bekannt gegeben, dass sie ihren Pachtvertrag mit der Stadt zum 31. Oktober beenden werden. Vor allem aufgrund des Alters ihrer Eltern und ihrer Doppelfunktion – Hauptberuf und Gastronomiebetrieb – könnten sie das Lokal nicht weiter betreiben, erklärte Angelika Movsesjan, die sieben Jahre das Café-Restaurant gemeinsam mit ihren Eltern führte.