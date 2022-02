Die Gymnastikhalle der Vinninger Konrad-Adenauer-Schule und der Sportbau der Daniel-Theysohn-IGS in Waldfischbach-Burgalben sollen mit neuen Lüftungsanlagen ausgerüstet werden. Am Montag vergab der Kreistag die Planungsaufträge.

In Vinningen verfügt die kleine Gymnastikhalle über keine maschinelle Be- und Entlüftungsanlage, die vorhandenen Fenster sind nicht groß genug, um eine den Corona-Regeln entsprechende Lüftung zu erreichen. Deshalb soll eine Lüftungsanlage für rund 263.000 Euro eingebaut werden. Der Sportbau der IGS in Waldfischbach-Burgalben besteht aus drei Hallen – eine Sport- und zwei Gymnastikhallen. Auch hier gibt es keine ausreichende Lüftungsmöglichkeiten über die Fenster, eine maschinelle Be- und Entlüftungsanlage gibt es ebenfalls nicht. Die Nachrüstung kostet 438.000 Euro. Die Lüftungsanlagen werden derzeit mit 80 Prozent der anrechenbaren Kosten vom Bund gefördert.

Rund 149.000 Euro –60.000 Euro für Vinningen, 89.000 Euro für die IGS – umfasst das Planungshonorar für beide Aufträge, die der Kreistag an das Ingenieurbüro Michael Mager aus Schindhard vergab. Mager plant auch den Einbau mobiler Lüftungsanlagen in 47 Klassensälen.