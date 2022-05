Was bereits vor zwei Jahren geplant war, konnte nun endlich stattfinden: Die kommunale Kita St. Hildegard wurde offiziell eingeweiht. Das Familien-Garten-Fest, das der Förderverein ausrichtete, gab Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen.

Im Sommer 2015 waren die Hortkinder, die sonst in der Kita betreut wurden, aus Platzgründen in Räume der Grundschule ausgelagert worden. Ende 2016 begann dann der eigentliche Umbau mit dem Abriss der alten Spielhalle. Die neue Küche, die Mensa und der Turnraum konnten schon im Spätjahr 2017 wieder bezogen werden. „Dann kam der Abriss des ehemaligen Schwesternhauses bis auf die Kellermauern, diese Entscheidung war uns allen nicht leicht gefallen“, stellte Bürgermeister Michael R. Schreiber bei der Einweihung fest, doch ein Erhalt mit Umbau hätte den Kostenrahmen bei weitem gesprengt. „Wichtig war uns aber, dass ein Teilstück des Hauses erhalten bleibt und auch der Name – als Anerkennung für das, was die Hildegardisschwestern hier über viele Jahre geleistet haben.“

80 Kinder besuchen Kita und Hort

Im August 2020 hatte die Ortsgemeinde die vorherige katholische Einrichtung in kommunale Trägerschaft übernommen. Insgesamt wurden 1,436 Millionen Euro investiert, wovon nach Zuwendungen von Land, Kreis und Daniel-Theysohn-Stiftung noch 805.484 Euro Eigenanteil für die Ortsgemeinde bleiben. „Die Daniel-Theysohn-Stiftung hat 100.000 Euro an Mitteln für den neuen Turnraum ausgezahlt“, informierte Schreiber. Der Förderverein finanzierte im Außengelände ein Holzpferd und eine kleine Hütte im Wert von insgesamt 10.000 Euro.

Derzeit beherbergt die Kita insgesamt 80 Kinder, davon 25 Hortkinder. „Wir haben Erzieherinnen, die Französisch, Bulgarisch und Russisch sprechen, und inzwischen besuchen auch einige Kinder aus der Ukraine unsere Einrichtung“, berichtet Schreiber. Nach dem Segen, den der Pfarrer der Protestantischen Kirchengemeinde Schönau-Rumbach, Philipp Walter, erteilte, kamen die Kinder aller Altersstufen mit Liedern in verschiedenen Sprachen und Vorführungen zum Zuge.