Seit dem Frühsommer laufen die Arbeiten an der neuen Kita St. Elisabeth, die nahe der Grundschule erbaut wird. Am Freitag wurde nun etwas verspätet und wegen der angespannten Corona-Lage mit reduzierter Gästeschar und ohne den üblichen Imbiss der erste Spatenstich vollzogen.

Weil auch das Wetter nicht so recht mitspielen wollte, ging der traditionelle Akt schnell über die Bühne: Die künftigen Schulkinder waren – regendicht verpackt – mit Erziehern zur Baustelle gekommen, wo das Erdgeschoss der künftigen Kita schon deutlich Gestalt angenommen hat. Die Kleinen, die, wie Kita-Leiterin Kerstin Braun sagte, „die Welt von morgen“ prägen werden, trugen mit ihrem Lied „Ode an den Kindergarten“ zur kleinen Feier bei und beteuerten, dass „jeder Tag im Kindergarten ein schöner Tag“ sei. Sie hatten die Großen zum Mitklatschen eingeladen, orientierte sich der Rhythmus doch an Queens „We Will Rock You“.

Davor und danach gab’s Reden: Ortsbürgermeister Michael Zimmermann begrüßte die Gäste, darunter den Landtagsabgeordneten Christof Reichert, Pfarrer Ulrich Nothhof und den künftigen Verbandsbürgermeister Patrick Weißler. Andere Geladene wie Landrätin Susanne Ganster hatten wegen der Corona-Situation kurzfristig abgesagt.

Für sechs Gruppen und 120 Kinder

Zum 1. Januar 2017 hatte die Ortsgemeinde die aus allen Nähten platzende Kita vom Elisabethenverein übernommen und schon bald einen Neubau geplant. Es solle eine Kita „auf neuestem Stand“ werden, betonte der Ortschef, und deshalb werde man eine moderne Lüftungsanlage installieren. Dass dadurch möglicherweise ein Zeitverzug verursacht wird, „das ist uns die Sache wert“. Der Neubau entsteht an einem Ort, wo über 70 Jahre lang Schuhe produziert wurden.

Architektin Claudia Hensel vom Büro Hort und Hensel erläuterte bauliche Einzelheiten: Es entsteht eine Kita mit sechs Gruppen für rund 120 Kinder, darunter 31 U3-Kinder. Insgesamt haben die Gebäude eine Grundfläche von 1380 Quadratmetern. Für ihren Bau sind 4,4 Millionen Euro aufzuwenden. Die Einrichtung ist als Niedrig-Energie-Gebäude mit Fußbodenheizung und Lüftungsanlage konzipiert. Alle Gruppenräume seien nach Süden orientiert, sodass im Winter die Sonnenenergie zur Erwärmung der Räume genutzt werden kann. Im Sommer sind die Räume mit farbigen Falt-Schiebe-Elementen zu beschatten. Die Eröffnung ist für Januar 2022 geplant.