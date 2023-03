Alters- und gebrauchsbedingt befindet sich die Küche in der Trualbhalle in einem abgenutzten und verschlissenen Zustand. Die alte Ausstattung soll entfernt und das Mobiliar für eine neue Küche in Edelstahlausführung angeschafft werden.

Dafür hatte die Verbandsgemeindeverwaltung fünf Angebote angefordert, wovon drei abgegeben wurden. Die Spanne der Angebote ging von 14.000 Euro bis 42.000 Euro. Im Haushalt stehen für die Anschaffung 20.000 Euro zur Verfügung. Bereits in seiner Sitzung im Februar sollte der Ortsgemeinderat eine Entscheidung treffen. Wegen der nicht unwesentlichen preislichen Unterschiede entschied man sich jedoch dafür, dass Vertreter des Gemeinderates die angebotenen Möbel in Augenschein nehmen, um eine qualitative Beurteilung vorzunehmen. Über diese Besichtigung berichteten jetzt dem Ortsgemeinderat für die CDU-Fraktion der Vorsitzender Patrick Adrian und für die SPD-Fraktion Ratsmitglied Wolfgang Bender.

Übereinstimmend wurde vorgetragen, dass die besichtigten Möbel beim billigsten Bieter nicht die qualitativen Anforderungen der Ortsgemeinde erfüllen, welche diese an die neue Kücheneinrichtung stellen. Unter Berücksichtigung der Qualität der Edelstahlmöbel war demnach das zweitgünstigste Angebot das des wirtschaftlichsten Bieters. Hersteller ist die Firma Strohauer aus Kaiserslautern. Den Auftrag zur Lieferung der neuen Küche erhielt einstimmig die Firma Wust GmbH aus Kaiserslautern zur Angebotssumme von 20.773 Euro. Der ungedeckte Betrag von 773 Euro wird über Mehreinnahmen aus dem laufenden Haushalt finanziert.