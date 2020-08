Wie sieht im Landkreis die seniorengerechte Versorgung aus? Wo gibt es Beratung, wo Pflegestellen? Informationen dazu hält der Pflegebericht vor, den die Kreisverwaltung Südwestpfalz neu aufgelegt hat. Er ist allen Interessierten zugänglich.

In dem erneuerten Bericht zur Pflege finden Interessierte alle ambulanten Dienste, die teilstationären sowie vollstationären Einrichtungen in dieser Versorgungsregion. Weiterhin informiert der Bericht laut Kreis über die wichtigsten Beratungsmöglichkeiten bei Pflegebedürftigkeit. Der demografische Wandel werde mit erheblichen Auswirkungen auf den Bedarf an Pflegemöglichkeiten fortschreiten, so die Fachleute. Die Bürger wollten aber auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit selbstbestimmt leben und an der Gesellschaft teilhaben können. Dazu gehört eine barrierefreie Wohnumgebung, eine entsprechende Infrastruktur im Wohnumfeld wie auch ambulante Unterstützungsangebote und haushaltsnahe Dienstleistungen. Neue technische Entwicklungen können ein selbstbestimmtes Leben zu Hause unterstützen. Ebenso die Infrastruktur im Wohnumfeld.

Der Bericht umfasst 90 Seiten und steht unter lksuedwestpfalz.de als Download bereit. Fragen beantwortet Heike Chelius unter 06331/809-187 bei der Kreisverwaltung.