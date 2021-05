Noch liegen sie im Keller der Familie Roschy, am Samstag wandern sie aber in die Briefkästen an jedem Haus in Rieschweiler-Mühlbach. Es gibt auch eine Überraschung.

Der Förderverein Rieschweiler-Mühlbach hat in einer Broschüre alle Infos zu Gewerbe und Vereinen in der Schwarzbachtal-Gemeinde zusammengetragen. „Es gibt so viele Angebote im Ort, von denen ganz viele Menschen gar nichts wissen“, berichtet Katrin Roschy, die Vorsitzende des Fördervereins. Im Dezember reifte die Idee, die Angebote im Ort zu sammeln und mit einer Broschüre vorzustellen. Am Anfang stand eine E-Mail an die Vereine und die Gewerbetreibenden im Ort, es folgten Aufrufe im Amtsblatt und viele Telefonate.

Herausgekommen ist nun ein Werk, in dem die Angebote der 30 Vereine im Ort und von 47 Gewerbetreibenden gebündelt sind. „Wir wollten den Gewerbetreibenden im Ort und auch den Dienstleistern in der Corona-Zeit ein bisschen unter die Arme greifen“, so Roschy. Allerdings, so sagt sie, sei das Angebot der rund 2000 Einwohner zählenden Doppelgemeinde noch größer, einige Dienstleister und Gewerbetreibende wollten nicht in der Broschüre erscheinen.

Finanziert wurde die Broschüre komplett vom Förderverein, der sich das ganze laut Katrin Roschy rund 1300 Euro hat kosten lassen. Die Auflage beträgt 1500 Exemplare, die derzeit noch im Keller der Roschys liegen.

Ohne etwas herausgreifen zu wollen, verweist Roschy auf die Seite 85. Dort sei es möglich, hinüber in die digitale Welt zu wechseln, mit Hilfe eines speziellen Links. Was genau dann passiert und was schlussendlich zu sehen sein wird, darüber schweigt sich Katrin Roschy zunächst aus. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt sie lediglich: „Es soll eine Überraschung sein.“