Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lange Schlangen zum Impfen? Was in Deutschland keine Ausnahme ist, gab es gestern vor der Bruchwiesenhalle in Waldfischbach-Burgalben nur kurz zum Start der neuen Impfstelle zu sehen.

Mit fünf Minuten Verspätung wurde in der zur Impfstelle umfunktionierten Sporthalle mit dem Impfen begonnen. Wer einen Termin im ersten Slot, dem ersten Impfzeitfenster ab 8 Uhr, bekommen hatte, musste