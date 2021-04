Das Rathaus muss energetisch saniert werden. Der Rat machte den Weg frei und beschloss, dass die Heizungsanlage und die Heizungsventile erneuert werden.

„Heute oder morgen kann die Heizung ausfallen, dann haben wir den Salat“, sagte Ortsbürgermeister Günther Feyock. Die Heizung ist 43 Jahre alt und braucht im Jahr rund 7000 Liter Öl – „das ist viel zu viel für ein Gebäude, das eigentlich kaum genutzt wird“, so Feyock.

„Die Rohre und die Heizkörper können bleiben“, informierte Feyock weiter. Solarmodule machten keinen Sinn, da kein Warmwasser gebraucht werde. Auf die Frage, ob man in diesem Zug nicht auch die Wohnung im Dachgeschoss renovieren könnte, um mit der Vermietung Einnahmen zu erzielen, sagte Feyock, dass hier dann einiges an Investitionen für Brandschutz fällig wäre. Er habe bei der Verbandsgemeindeverwaltung diese Idee vorgebracht und als Antwort erhalten: „Guck auf deinen Haushalt, dann weißt du, was los ist.“

Für die energetische Sanierung, den Anbau einer behindertengerechten Toilette und eines Treppenliftes sind Kosten in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Für das gemeindeeigene Haus in der Dorfstraße 61 soll noch mal ein Versuch zum Verkauf gestartet werden, Schätzwert ist 40.000 Euro. „Wir werden es auch außerhalb der Verbandsgemeinde anbieten und auf Gebote warten“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde hofft, dass sich ein Käufer findet, „denn es ist nur noch von außen schön“, so Feyock.

Ratssplitter

Der Seniorentag ist wegen Corona abgesagt.

Die Leichenhalle wurde von der Gebäudereinigungsfirma Handt grundgereinigt – als Spende an die Gemeinde.

Verschiedene Hauseigentümer werden in der nächsten Zeit angeschrieben und aufgefordert, ihrer Straßenreinigungspflicht nachzukommen.

Für den Spielplatz in der Fabrikstraße wird ein neues Wippetier besorgt.