Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es tut sich was an der Ecke Bahnhof- und Höheinöder Straße in Thaleischweiler-Fröschen. In dem Haus in der Bahnhofstraße 1, das gegenüber dem neuen Ortsmittelpunkt mit Spielscheune, Dorfgemeinschaftshaus und Mehrgenerationenplatz steht, soll etwas entstehen: die neue Heimat für den aktuell heimatlosen Heimatverein Thaleischweiler-Fröschen.

„Das ist der Plan“, sagt Harald Dexheimer, seit November vergangenen Jahres Vorsitzender des Heimatvereins, zum neuen Domizil in der Bahnhofstraße. Den Plan trägt