Seit wenigen Tagen besteht auf dem Friedhof in Merzalben die Möglichkeit, seine Utensilien wie Graberde und Blumenkübel mittels Handwagen zu transportieren: Die Gemeinde hat am Haupteingang eine Handwagenstation eingerichtet. Die beiden Handwagen können jeweils gegen Einstecken eines Zwei-Euro-Stücks von der Befestigung gelöst und dann genutzt werden. Zur Anschaffung hatte die Jagdgenossenschaft einen Zuschuss von 750 Euro gegeben. Das Angebot wird bereits rege genutzt.