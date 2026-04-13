Merzalben Neue Handwagen-Station am Merzalber Friedhof

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Seit wenigen Tagen besteht auf dem Friedhof in Merzalben die Möglichkeit, seine Utensilien wie Graberde und Blumenkübel mittels Handwagen zu transportieren: Die Gemeinde hat am Haupteingang eine Handwagenstation eingerichtet. Die beiden Handwagen können jeweils gegen Einstecken eines Zwei-Euro-Stücks von der Befestigung gelöst und dann genutzt werden. Zur Anschaffung hatte die Jagdgenossenschaft einen Zuschuss von 750 Euro gegeben. Das Angebot wird bereits rege genutzt.

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