Die Herschberger wollen ihren Ableger des Pfälzerwald-Vereins wiederbeleben. Der Vorschlag kam von Einwohnern, und Bürgermeister Andreas Schneider hat seine Hilfe zugesagt. Auf einen Aufruf habe er bereits mehr als ein Dutzend Anfragen erhalten.

Einige Herschberger haben bei Ortsbürgermeister Andreas Schneider den Wunsch geäußert, wieder in einer Gemeinschaft zu wandern oder Radtouren zu organisieren. Als der Ortschef im Dorf rundfragte, habe er ebenfalls gleich mehrere Interessenbekundungen erhalten.

Die Herschberger Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins war 1976 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Walter Schneider gegründet worden, der sie nahezu 20 Jahre führte. Angeregt wurde der Zusammenschluss der Wanderer auch durch die vorherige Anerkennung des Ortes als Fremdenverkehrsgemeinde und die Pläne zur Errichtung des Wasserschaupfades.

Ganz selbstverständlich haben sich die Vereinsmitglieder auch um die Erhaltung und Markierung der zahlreichen Wanderwege auf der Gemarkung gekümmert. In den 90er Jahren hatte die Ortsgruppe rund 80 Mitglieder und hat jährlich mindestens zwölf Monatswanderungen und sogar Wanderfahrten über mehrere Tage angeboten. Der letzte langjährige Vorsitzende Otto Müller hat sich sehr um den Erhalt bemüht, aber vor rund fünf Jahren kam die Vereinsarbeit zum Erliegen – vor allem wegen des hohen Alters der verbliebenen Wanderfreunde und fehlenden Nachwuchses.

Kontakt

Wer Interesse an der neuen Gruppe hat, kann sich bei Andreas Schneider unter Telefon 06375/41395011 oder per E-Mail an as@gemeinde-herschberg.de melden.