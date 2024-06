Thaleischweiler-Wallhalben ist mit 20 Ortsgemeinden die größte der sieben Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz. In 16 Orten haben sich Kandidaten für die Bürgermeisterämter gefunden.

Herschberg

Andreas Schneider (IZH) sieht die Gemeinde Herschberg – seit 2019 ist er Bürgermeister – auf einem guten Weg in die Zukunft. Es gelte, begonnene Arbeiten wie den Ausbau der Hauptstraße zum Abschluss bringen, dann werde Herschberg absehbar ein komplett saniertes Straßennetz inklusive Glasfasernetz haben, sagt der 39 Jahre alte Fachinformatiker. Ein Großprojekt ist die bevorstehende Sanierung des Kindergartens. Hier habe man, wie auch beim Projekt Alte Molkerei, wo ein Mehrgenerationenhaus geplant ist, bereits viel Eigenleistung eingebracht, was der Gemeinde und den Bürgern Geld spart. An diesem Engagement soll festgehalten werden.

Andreas Schneider Archivfoto: uwa

Dietmar Huber (SPD) ist 56 Jahre alt, gelernter Metallbaumeister. Er arbeitet als technischer Angestellter. Wie in Herschberg kommunal gearbeitet werde, müsse sich ändern. Für ihn ein Beispiel sei das Projekt Kindergarten, das schon lange umgesetzt sein könnte, da für die Planung bereits 2017 eine Baugenehmigung vorgelegen habe. Ohne Not sei diese gekippt worden. Mit der Folge, dass es länger dauert und teurer wird. Er wolle Lösungen finden, damit die Bürgerhalle während des Kindergartenumbaus weiter von Vereinen genutzt werden kann, für die es sonst existenzbedrohend werden könnte. Die Friedhofsgestaltung sei ein wichtiges Thema. Vor allem wolle er als Bürgermeister für die Bürger erreichbar sein, sagt Huber.

Dietmar Huber Foto: SPD

Ratslisten

SPD: Dietmar Huber, Fabian Mertel, Bernd Kunz, Mathias Bossert, Manfred Biedinger, Linda Huber, Steffen Sema, Uwe Westrich, Ulf Kunz, Andreas Horak, Alexander Höh.

Initiative Zukunft Herschberg: Andreas Schneider, Marcus Wagner, Eric Gerhardt, Max Stoffel, Klaus Bohl, Felix Gerhardt, Larissa Kiefer, Dirk Nagel, Heinz Germann, Christian Kiefer, Marie-Kristin Gerhardt, Mathias Schneider.





Höheischweiler

Ricarda Holub (Einzelbewerberin) ist seit 2012 Bürgermeisterin in Höheischweiler. Die 54 Jahre alte gelernte medizinische Fachangestellte weiß, dass zwei begonnene Projekte die Gemeinde intensiv beschäftigen werden: der Ausbau der Hauptstraße und die Sanierung der Mehrzweckhalle. Die Mehrzweckhalle sei ein wichtiger Treffpunkt. „Wenn wir dort wieder zusammenkommen können, wird uns der Zukunftscheck Dorf beschäftigen“, erwartet Holub, dass gemeinsam von den Bürgern und dem Rat, der fundiert und konstruktiv zusammenarbeiten sollte, an der Zukunft des Ortes gearbeitet wird.

Ricarda Holub Archivfoto: Andrea Daum

Höhfröschen

Für Gerhard Hoffmann (BfH), seit 2019 Bürgermeister, geht es darum, die laufende Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, das wichtig für die Gemeinde und die Gemeinschaft ist, zu Ende zu bringen. Die öffentlichen Einrichtungen instand zu halten sei wichtig. Dabei setzt der Schlossermeister auf tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung durch das Baukollektiv. Ein Mehrgenerationenplatz soll angelegt und zu einem Treffpunkt für alle werden. Hoffmann möchte die Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen ausbauen, hat unter anderem eine Gemeinschaftsaktion zur Installation von Balkonkraftwerken im Auge.

Gerhard Hoffmann Archivfoto: add

Ratslisten

CDU: Jörg Schneider, Kerstin Frisch, Christian Knerr, Petra Leibrock, Martin Reischmann, Gerhard Sema, Marvin Schneider, Birgit Rabung, Joshua-Noel Raquet, Johannes Pfeifer, Hans Werner Henkel, Werner Leibrock.

Bürger für Höhfröschen: Gerhard Hoffmann, Matthias Schönborn, Sebastian Schwab, Hans-Peter Seiberth, Alexander Moninger, Pascal Ott-Scherer, Eckhard Henkel, Timm Ritter, Tamara Lange, Patrick Proske, Heinrich Kath, Dominik Proske, Inge Hoffmann, Marcus Raquet, Doris Brown.

FWG Höhfröschen: Peter Sammel, Martin Mohrbacher, Jens Riedl, Tina Dettweiler, Ulrike Scherer, Heiko Menke, Patricia Sammel.



Krähenberg

Walter Arzt hatte 2022 die Nachfolge des zurückgetretenen Thomas Martin angetreten, jetzt stellt er sich dem Bürgervotum. Der 69-jährige Rentner möchte als Ortsbürgermeister Begonnenes fortsetzen. Dazu gehören die Herrichtung zweier Räume unter dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, die behindertengerechte Gestaltung der Bushaltestelle und die Sanierung des Milchhäuschens. Außerdem will er das geplante Neubaugebiet in der Verlängerung der Eckstraße voranbringen.

Walter Arzt Archivfoto: urr

Maßweiler

Herbert Semmet (CDU) kandidiert für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Maßweiler. Der 66-jährige Personalberater will Jung und Alt ins Dorfgeschehen einbinden und den Ort naturnah gestalten. Mehrere Großprojekte stehen an, etwa der Ausbau der Fabrikstraße mit der Bushaltestelle, die Sanierung des Kindergartens, der Bau des Mehrgenerationenplatzes und die Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof. Im sozialen Bereich plant Semmet eine Nachbarschaftshilfe für Ältere, dem Dorfnachwuchs soll ein Jugendbeirat eine Stimme geben.

Herbert Semmet Archivfoto: PHKR

Ratslisten

SPD: Daniel Fischer, Fabienne Weidler, Lukas Weber, Aaron Zimmermann, Sascha Weber, Karl-Jürgen Schwaderer.

CDU: Herbert Semmet, Melanie Rohr, Markus Semmet, Andre Schattner, Nicole Rothhaar-Hock, Markus Mutter, Thomas Seewald, Sabine Mutter, Jacqueline Mayer, Philipp Bohl, Patrick Zimmer, Patric Keßler, Arnold Kölsch, Rochus Schwarz, Jürgen Brödel, Alexander Gabriel, Christian Müller, Stefan Faul, Tim Zimmermann, Stefan Zwick.

Nünschweiler

Jürgen Beil, seit 2019 Bürgermeister in Nünschweiler, möchte begonnene Projekte zu Ende bringen. Das Neubaugebiet soll zum Abschluss gebracht und die Sängerhalle in ein Bürgerhaus umgebaut werden, das viele zentrale Funktionen erfüllt. Dass es gelungen sei, den Dorfstammtisch zu etablieren, sei eine schöne Sache, sagt der 61-jährige Sozialversicherungsfachangestellte. Der Ausbau der Gehwege in der Hauptstraße, ein Radweg entlang des Aschbach und der Ausbau des Dellfelder Weges, verbunden mit der Herausforderung, im Bereich rund um die ehemalige Schule bessere Zustände zu erreichen, sind Ziele und Ideen.

Jürgen Beil Foto: Beil

Ratslisten

SPD: Peter Szallies, Wolfgang Zäuner, Yannic Wallat, Hans Agne, Harald Ziel, Ralf Ehrhard, Eckhard Freyer, Carsten Löb, Uwe Altmann, Vivian Freyer, Hans Lohmann, Ernst Hügel, Horst Wonka.

CDU: Jürgen Beil, Sonja Veit, Jens Buchmann, Muhammad Atilla, Moritz Hammerschmidt, Norbert Friedewald, Achim Schütz, Christof Blaut, Konstantin Taube, Franz Hammerschmidt, Joachim Roy, Dominic Germann, Frank Nagel.

FWG: Günter Lichti, Lothar Wiche, Markus Lichti, Ralf Knecht, Thomas Christmann, Andrea Wiche, Jürgen Schwab, Axel Knecht, André Scherer, Christopher Reiser, Andreas Bandner, Hans Scherer.





Obernheim-Kirchenarnbach

Ralf Hemmer will die Nachfolge des langjährigen Ortsbürgermeisters Andreas Traub antreten. Der 50-jährige Energieelektroniker, der als Betriebsleiter von mehreren Fernheizwerken bei einem Energieversorger arbeitet, gehört seit 15 Jahren dem Gemeinderat an, eine Wahlperiode lang war er Erster Beigeordneter. Hemmer kandidiert für die CDU und möchte den kirchlichen Kindergarten mit Hort im Ortsteil Neumühle unterstützte, sich für den Erhalt der Grundschule Obernheim-Kirchenarnbach einsetzen, den Dorfplatz umgestalten, die örtlichen Vereine und die Dorfgemeinschaft fördern.

Ralf Hemmer Foto: Hemmer

Katharina Bäcker bewirbt sich für die FWG Neumühle um das Bürgermeisteramt. Die 29-jährige Sozialwissenschaftlerin arbeitet bei der Stadt Kaiserslautern. Seit 2014 ist sie kommunalpolitisch aktiv, seit 2019 gehört sie Gemeinde- und Verbandsgemeinderat an. Bäcker will sich besonders für junge Familien einsetzen. Spielplätze sollen attraktiver werden, es sollen neuen Bauplätze ausgewiesen werden, das Dorfleben soll für alle Generationen etwas bieten. Bäcker will ein offenes Ohr für alle Generationen und eine Ansprechpartnerin für alle Ortsteile Obernheim-Kirchenarnbachs sein.

Katharina Bäcker Foto: Bäcker

Ratslisten

CDU: Ralf Hemmer, Hans Schaan, Michael Westrich, Florian Fatscher, Markus Rudig, Carsten Bernhard, Michaela Fatscher, Christoph Mistler, Christian Müller, Walter Scheerer, Jan Kiefer, Andreas Traub, Jessica Hemmer, Steffen Buck.

FWG Neumühle: Katharina Becker, Frank Flickinger, Fabian Flickinger, Dana Ziegler, Susanne Flickinger, Lara Flickinger, Marius Brödel, Kai Flickinger, Barbara Stuppy, Niklas Flickinger, Birgit Koch, Erwin Flickinger, Christine Siewert, Jens Bäcker, Berthold Flickinger.

FWG Obernheim-Kirchenarnbach: Mathias Müller, Rainer Neufang, Björn Gamber, Nadine Marx, Heino Gamber, Daniela Gries, Thomas Dahler, Berthold Klug.





Petersberg

Thomas Auer (FWG), aktuell Erster Beigeordneter in Petersberg, bewirbt sich erstmals um das Amt des Bürgermeisters. Der 42-Jährige ist Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung. Er möchte die begonnene Sanierung der Dreiherrensteinhalle forcieren, da die Halle für das Leben im Ort unverzichtbar sei, und durch Angebote in der Halle das Miteinander im Ort gestärkt werden kann. Ein Mehrgenerationentreffpunkt soll entstehen, der Neubau des Bauhofs steht an. Der Kindergarten müsse zukunftsfähig aufgestellt sein. Gut vorstellen kann sich Auer, bei einigen Projekten die Jugend im Ort stärker einzubeziehen.

Thomas Auer Foto: Andrea Daum

Ratslisten

CDU: Peter Peifer, Daniel Helfrich, Alena Weber, David Benesch, Cedrik Mayer, Peter Fremgen, Nicole Vonknechten, Joshua Benesch, Dominik Würtz, Erik Becker, Peter Bauer, Udo Fremgen.

FWG Petersberg: Thomas Auer, Alexander Raquet, Richard Wiehn, Achim Schlachter, Alexander Hummel, Christian Buchholz, Enrique Heidelberg, Nina Kiefer, Karl Sekoll, Nico Würtz, Manuel Lang, Manfred Bischoff, Jürgen Heinrich, Hans-Jürgen Würth.

Reifenberg

Seit 2019 ist der 56-jährige Pirmin Zimmer Ortsbürgermeister von Reifenberg. Der Baugutachter tritt für eine zweite Amtszeit an, weil er bereits laufende Projekte zu Ende bringen will. Dazu gehören der Glasfaserausbau, die Kindergartenerweiterung und das Neubaugebiet Busenäcker. Außerdem gibt es neue Projekte: Erweiterung des Feuerwehrhauses, Umgestaltung des Dorfplatzes, Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden, Sanierung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus, Aufhübschen des Kapellenwanderweges, Sanierung der Spielplätze und Wirtschaftswege sowie der Straßenausbau sollen angegangen werden.

Pirmin Zimmer Archivfoto: phkr

Rieschweiler-Mühlbach

Peter Roschy, seit 2019 für die SPD Ortsbürgermeister von Rieschweiler-Mühlbach, will in einer zweiten Amtszeit Projekte wie die Kita-Erweiterung, die Neubaugebiete, den Straßenbau und die Ortskernsanierung fortsetzen. Investieren würde der 56-jährige Bankkaufmann gerne in touristische Projekte – der Ort wird durchzogen vom Pirminius-Radweg – und nennt Wohnmobilstellplatz und Naherholungsgebiet.

Peter Roschy Foto: Andreas Sebald

Hans-Dieter Bißbort, bislang Beigeordneter unter Roschy, tritt für die FWG als Bürgermeisterkandidat an. Der 65-jährige Landwirtschaftsmeister würde die Familienfreundlichkeit – Kindertagesstätte und Grundschule im Ort – und die gute Infrastruktur Rieschweiler-Mühlbachs – Einkaufsmarkt, Bäckerei, Metzgerei, Arzt und Apotheke – gerne erhalten. Ebenso stehen die Themen Erholung und Freizeit auf seiner Agenda.

Hans-Dieter Bißbort Foto: bld

Ratslisten

SPD: Peter Roschy, Alice Deny-Nickel, Pascal Schuck, Norbert Semar, Frank Fricker, David Graziano, Leo Hettrich, Axel Simon, Reiner Peschel, Kai Schimmeyer, Willi Stauch, Cornelia Stauch, Klaus Sebralla, Doris Pfeifer, Udo Klein, Heino Schuck, Marlise Schröder, Emil Schröder.

CDU: Gabriele Letzelter, Michaela Reichert, Bernd Krämer, Horst Empel, Hermann Klein, André Zäuner, Konstantin Kaysser, Yvonne Zäuner, Oliver Wendel, Bernd Schließmeyer, Kristin Kaysser, Brigitte Kaysser, Roman Kaysser, Martina Hüther.

FWG: Hans-Dieter Bißbort, Frank Hobler, Denise Flor, Jürgen Poller, Gerd Buchmann, Helga Burkhardt, Axel Stuppy, Lore Leibrock, Ronny Oelke, Heini Grünholz, Markus Brödel, Michael Grunder.





Saalstadt

Gerd Kiefer (Einzelbewerber) ist seit 2019 Bürgermeister. Für den 59 Jahre alten Schreiner lautet die Aufgabe, die Projekte zu realisieren, mit denen sich die Gemeinde teils seit vielen Jahren beschäftigt und unter anderem immer wieder durch zu viel Bürokratie gebremst wurde. Erneuerbare Energien in Form von Windrad und Photovoltaikanlage sollen nach langen Planungen realisiert werden. Auch um der Gemeinde finanzielle Möglichkeiten zu eröffnen, um notwendige Sanierungsmaßnahmen, zum Beispiel am Schulhaus, anzugehen. Das geplante örtliche Nahwärmenetz soll umgesetzt werden. Der Zukunftscheck Dorf steht an „und wird uns Themen bringen, um die wir uns kümmern werden“, sagt er. Vier neue Bauplätze wird die Gemeinde realisieren.

Gerd Kiefer Archivfoto: Andrea Daum

Schauerberg

Martin Eichert (Einzelbewerber) ist seit 2009 Bürgermeister von Schauerberg. Der 59 Jahre alte Vermessungsingenieur beim DLR weiß, dass es oft dicke Bretter zu bohren gilt, bis ein Projekt umgesetzt werden kann. Aber es sei zum Beispiel gelungen, ein Neubaugebiet umzusetzen. Auch das Windrad, das die Gemeinde seit vielen Jahren beschäftigt, soll absehbar gebaut werden. Es gelte das Projekt Aussegnungshalle zu Ende zu bringen, sagt Eichert. Für die Senioren im Ort soll es ein Angebot geben, zum Beispiel in Form eines regelmäßigen Seniorencafés.

Martin Eichert Archivfoto: add

Thaleischweiler-Fröschen

Florian Auer (CDU) bewirbt sich erstmals um das Amt des Bürgermeisters. Der 39 Jahre alte gelernte Metallbaumeister ist Instandhaltungskoordinator bei Tadano. Die Menschen über alle Generationen hinweg im Dorf zusammenzuführen, damit das Dorf gemeinsam zukunftsfähig gestaltet und innovative Ideen umgesetzt werden, sei sein Ziel. Der Neubau einer Kindertagesstätte, eine nachhaltige Dorfentwicklung, das Straßensanierungsprogramm fortsetzen, der Ausbau der Hauptstraße im Zusammenspiel mit der Entwicklung einer Parkanlage im Ortskern seien Themen. Es gelte, den Bauhof zu optimieren und die Vereine in Thaleischweiler-Fröschen weiter zu fördern.

Florian Auer Archivfoto: Andrea Daum

Auch Bruno Clauß (Einzelbewerber) bewirbt sich zum ersten Mal um das Bürgermeisteramt. Der 64-Jährige ist Beschäftigter der Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen. Für ihn steht fest, dass es in Zukunft darum gehen wird, tatkräftig überall anzupacken, um Ideen umsetzen zu können oder wichtige Angebote wie die Kulturwoche und das Dorffest erhalten zu können. Der Neubau des Kindergartens wird ein wichtiges Thema sein. Der müsse bedarfsgerecht gestaltet werden, sagt Clauß. Für die Senioren soll es spezielle Sprechstunden geben und Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen rund um das Alter. Ein ansprechendes Ortsbild durch die Ortskernsanierung und die Pflege der öffentlichen Anlagen und Gebäude sei das Ziel.

Bruno Clauß Archivfoto: add

Ratslisten

SPD: Niklas Hunsicker, Gerhard Weis, Hermann Schütt, Heiko Bauer, Daniel Fischer, Inge Helfrich, Michael Wirth, Marcus Joyce, Benjamin Frank, Wolfgang Gölter, Michelle Müller, Lieselotte Blatter, Rainer Burmeister, Darius Schmidt, Julia Bauer, Manuela Weis, Janine Flohr, Ludwig Mayer, Jürgen Schmitt, Jennifer Schütt.

CDU: Florian Auer, Sabine Wick, Thomas Engel, Raphael Philipp, Markus Bold, Matthias Bauer, Manuel Hayob, Martin Sema, Maria Pösse, Christian Bold, Michael Hill, Mathias Müller, Thomas Peifer, Annette Eger, Andreas Bauer, Florian Gortner, Martin Klausmann, Christoph Roos, Yaska Wolf-Schneider, Stefan Becherer.

FDP: Christine Franzreb.

FWG: Jürgen Käfer, Tim Rether, Oliver Schacker, Jan Schatzmann, Axel Fischer, Dennis Andres, Severin Jähde, Kevin Jähde, Karin Schneider, Sascha Huber, Mario Volkery, Michael Freyer, Karlheinz Fischer, Reinhard Claassen, Doris Pierrot, Stefan Kampferseck, Steffen Faust, Kurt Stattmüller, Anke Bohl, Brita Litzenberger.

Wallhalben

Peter Sprengart (CDU) stellt sich nach 2019 zum zweiten Mal zur Wahl als Wallhalber Bürgermeister. Der 62 Jahre alte Verwaltungsfachwirt, der bei der Verbandsgemeinde Landstuhl arbeitet, dort die Finanzen verwaltet, möchte den Informationsfluss verbessern, Entscheidungswege verkürzen, indem die Gremien öfter tagen, sich intensiver mit anstehenden Aufgaben befassen. Eine zukunftssichere Lösung für den Kindergarten umzusetzen, sei eine vordringliche Aufgabe. Es brauche ein überschaubares Angebot an Bauplätzen für junge Familien. Dabei gelte es immer die Finanzen im Auge zu behalten. „Wohnen im Dorf muss bezahlbar bleiben“, sagt Sprengart.

Peter Sprengart Archivfoto: add

Volker Bauer (WG Bauer) bewirbt sich erstmals um das Bürgermeisteramt in Wallhalben. Der 64-jährige Gießereimeister, der bei Acco Guss in Kaiserslautern arbeitet, möchte die zuletzt gute Zusammenarbeit im Rat weiter pflegen. Wichtig sei, mit gesundem Menschenverstand an die Dinge heranzugehen und gemeinsam die sinnvollste und damit auch bezahlbarste Lösung zu finden. Auch für ihn ist das Thema Kindergarten vordringlich. Was notwendige Bauplätze anbelangt, sei eine Machbarkeitsstudie der erste erforderliche Schritt. Vorstellen kann er sich, dass Wallhalber Bürger für Anlagen im Ort Patenschaften übernehmen und so einen Beitrag leisten, um den Ort lebenswert zu gestalten.

Volker Bauer Archivfoto: Andrea Daum

Ratslisten

SPD: Hubert Scheerer, Lothar Schäfer, Sebastian Schuster, Helmut Dehaut, Michael Faust, Kurt Reinheimer, Walter Höh, Wolfgang Holzer.

CDU: Peter Sprengart, Karl Dreßler, Jürgen Schnur, Tim Sprengart, Andreas Müller, Lasse Burkhardt, Claus Bauer, Torsten Albert, Tobias Dreßler, Christina Sprengart, Michael Schäfer, Hans Jakob, Michael Maurer, Stefan Maiß.

FWG: Christine Burkhard, Florian Flohr, Markus Helfrich, Leon Simbgen, Luca Glöckner, Berthold Martin, Larissa Burkhard, Elmar Schieler.

Wählergruppe Bauer: Volker Bauer, Frank Schäfer, Carina Ganzmann, Heidi Kau, Michael Schmidt, Silke Schnur, Sonja Fatscher, Fritz Lauer, Peter Fatscher, Gunter Boßlet.

Weselberg

Michael Schmitt (CDU) ist seit 2019 Bürgermeister. Der 61 Jahre alte Personalleiter bei ACC in Kaiserslautern möchte die kontinuierliche Arbeit fortsetzen, die es zum Beispiel ermöglicht hat, den Kindergarten bedarfsgerecht für eine Übergangszeit zu erweitern, bis der begonnene Neubau abgeschlossen ist. Die Schaffung von Neubaugebieten sei auf den Weg gebracht. Die Erweiterung des Gewerbegebietes sei notwendig. Was die Gemeinde an Beitrag leisten könne, „wollen wir leisten, um das Thema voranzubringen“, unterstreicht Schmitt. Nachdem zuletzt die Jüngsten stark im Fokus der Arbeit standen, sollen in den kommenden Jahren auch die Senioren in den Fokus rücken. Ein Angebot schaffen, damit diese ihren Lebensabend in Weselberg verbringen können, werde eine wichtige Aufgabe sein.

Michael Schmitt Archivfoto: add

Henriette Wirth (WG) ist 54 Jahre alt und Lehrerin an der Montessori-Schule in Pirmasens. Das Dorf zukunftssicher aufzustellen sei ihr wichtig. Dazu gehöre, sich auch für die Folgen des Klimawandels zu rüsten. Mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung, das Mikroklima im Ort verbessern, neue Mobilitätsangebote gehörten dazu. Es gelte die sich verändernde Altersstruktur im Ort zu berücksichtigen, Angebote zum Beispiel für die Senioren zu schaffen, dabei auch bestehende Angebote wie das der Gemeindeschwester plus stärker zu integrieren. Wichtig sei ihr eine gute Kommunikation, unterstreicht Wirth.

Henriette Wirth Foto: FWG

Ratslisten

SPD: Andreas Schmitt, Eva Winter-Schneider, Timo Lehmann, Daniela Lehmann, Peter Schneider, Ralf Westrich.

CDU: Michael Schmitt, Karl Müller, Eva Müller, Lothar Witt, Mathias Märkl, Matthias Hauck, Felix Keßler, Miriam Keßler, Gerhard Schneider, Jan Wilhelm, Alfred Brämer, Frank Storck, Sarah Müller, Tobias Keßler, Dieter Feick, Jürgen Schönbeck, Sophie Wilhelm, Thomas Fiehn, Manuel Müller.

WG Bürgerblock: Henriette Wirth, Michael John, Karl Keßler, Christian Baumann, Nicole Lutz, Volker Reinig, Luca Gries, Wendelin Bold, Bianca Lutz, Ralf Schrade, Chantal-Marie Knieriemen, Michael Hirschelmann, Sascha Woll, Sebastian Mangold, Hans Mangold, Fabian Keßler, Patrick Broschart, Sebastian Tretter, Alexander Braunert.

Winterbach

Andreas Weizel, 48-jähriger selbstständiger Dachdecker, will sich weitere fünf Jahre als Ortsbürgermeister in Winterbach engagieren. Er möchte laufende Projekte wie die Verschönerung der Kita und die Erneuerung der Ortsdurchfahrt abschließen und die Voraussetzungen schaffen, damit der Radweg nach Oberauerbach gebaut werden kann. Forcieren möchte er den Ausbau mit Glasfaserkabel. Er will das Dorfleben stärken und an der Weinwanderung und dem Umwelttag festhalten.

Andreas Weizel Archivfoto: Willi Hack

Info

In Biedershausen, Hettenhausen, Knopp-Labach und Schmitshausen gibt es keine Bürgermeisterbewerber.

