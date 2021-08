Auf den beiden Spielplätzen in der Gartenstraße und im Hechtloch könnten bald neue Spielgeräte aufgestellt werden. Darüber diskutiert heute Abend (19 Uhr, Pfaffenberghalle) der Gemeinderat von Rieschweiler-Mühlbach. Ebenso, so Bürgermeister Peter Roschy im RHEINPFALZ-Vorabgespräch, will die Gemeinde darüber beraten, das bislang unbebaute Grundstück in der Schulstraße zu verkaufen.

20.000 Euro will Rieschweiler-Mühlbach in die neuen Spielgeräte für die Plätze in der Gartenstraße und im Hechtloch investieren. Der Bauausschuss, so Roschy, habe bereits in einer vorangegangenen Sitzung Pläne geschmiedet, welche Geräte angeschafft werden könnten. Ein konkreter Beschluss dazu soll heute Abend gefasst werden. Die Spielplätze in der Wiesenstraße sowie im Neubaugebiet bleiben bei der Sanierung außen vor, der Spielplatz im Neubaugebiet ist noch gut in Schuss, der in der Wiesenstraßen soll zum Mehrgenerationsplatz umgebaut werden.

Zudem soll das eine bislang unbebaute Grundstück in der Schulstraße verkauft werden. Laut Roschy muss dazu jedoch vorerst die Grünfläche in Bauland umgewandelt werden. Interessenten, die das Grundstück kaufen könnten, hat Roschy genug. Seitdem die ersten Pläne für ein weiteres Neubaugebiet auf den Tisch gekommen sind, hat Roschy jede Menge Anfragen für einen Bauplatz bekommen.