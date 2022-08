Die Verbandsgemeinde Hauenstein wird in den nächsten Jahren kräftig in den Neubau und die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern investieren. Auf dem Hermersbergerhof, in Hinterweidenthal und im Bereich Lug, Darstein und Schwanheim soll neu gebaut werden.

Eine Notlösung, die seit sieben Jahren besteht, soll künftig einer ordentlichen Lösung weichen: Die Feuerwehr Hermersbergerhof soll ein richtiges Feuerwehrgerätehaus bekommen. Ob neu gebaut wird oder ob zum Beispiel der momentane Standort saniert werden kann, das sind Fragen, die zu beantworten sein werden. Der Gemeinderat hat die Beschlüsse gefasst, für die Wehr auf dem Hermersbergerhof etwas zu tun, die notwendigen Grundstücksverhandlungen zu führen und drei Planungsbüros einzuladen, damit die ihre Referenzen vorstellen können.

Momentan ist die Wehr, die sich 2015 gründete, provisorisch in der alten Schlosserei untergebracht, die die evangelische Heimstiftung Pfalz kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Sie gehört zu dem Gebäudekomplex, zu dem auch die Fachklinik gehört, die wie berichtet zum 1. Oktober geschlossen wird. Die Verbandsgemeinde wollte damals abwarten, ob sich die Wehr dauerhaft hält. Sie hat sich etabliert, besteht seit sieben Jahren. Das bedeutet auch: Sieben Jahre arbeiten in einem Provisorium, das nicht beheizbar ist und keine Toiletten hat. Der bauliche Zustand des Gebäudes ist insgesamt nicht gut. Einige Reparaturen – zum Beispiel das Dach abdichten – hatte die Verbandsgemeinde in den vergangenen Jahren vorgenommen. Nun soll eine dauerhafte Lösung gefunden werden, die den Feuerwehrleuten vom Hermersbergerhof eine vernünftige Unterbringung ermöglicht.

Wehren in Darstein, Lug und Schwanheim schließen sich zusammen

Ähnlich wird von Verbandsgemeindeseite aus auch mit Blick auf den geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Hinterweidenthal vorgegangen. Auch hier hat der Verbandsgemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, der Einheit vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen in Form eines neuen Gerätehauses. Und auch hier geht es um Grundstücksverhandlungen und die Fachbüros, die den Auftrag übernehmen könnten.

Zudem soll ein weiteres Feuerwehrgerätehaus in den kommenden Jahren gebaut werden: Die Feuerwehren aus den Gemeinden Darstein, Lug und Schwanheim werden sich zu einem gemeinsamen Löschzug zusammenschließen. Die Einheit wird dann Rimbachtal heißen. In allen drei Orten gibt es jeweils ein Feuerwehrgerätehaus, das nicht den aktuellen Anforderungen entspricht. Deshalb soll ein neues, zentrales Feuerwehrgerätehaus Rimbachtal gebaut werden. In diesem Zusammenhang werden die zuletzt noch laufenden Planungen zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Schwanheim eingestellt. Auch in diesem Fall geht es um die Grundstückssuche und Verhandlungen über geeignete Grundstücke. Die sollen von allen drei Orten aus gut erreichbar sein. Ein Fachbüro, das die Planung übernimmt, soll ebenfalls gefunden werden.