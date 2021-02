Spielerisch die Natur im Biosphärenreservat entdecken – das steht hinter dem Programm für Junior Ranger. In Pfingst-, Sommer- und Herbstferien werden für Kinder und Jugendliche elf Camps in der Südwestpfalz angeboten.

Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und Landesforsten haben mit Partnern die neue Junior Ranger-Saison geplant. Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis zwölf Jahren erleben und erforschen bei fünftägigen Camps in der Natur das Biosphärenreservat. Erstmals ist auch ein Camp Ende Mai vorgesehen, wenn in Rheinland-Pfalz die Pfingstferien anstehen. Zudem gibt es zwei Camps, die sich speziell an fortgeschrittene Junior Ranger ab zwölf Jahren richten. Ein neues Angebot sind die Entdecker-Camps für alle ab zehn Jahren, die monatlich jeweils übers Wochenende stattfinden. Alle Camps können laut Veranstalter aber nur stattfinden, wenn es die Pandemie-Lage erlaubt.

Insgesamt elf Junior Ranger-Camps – eines in den Pfingstferien, sieben in den Sommer- und drei in den Herbstferien – stehen den Abenteuerlustigen im Pfälzerwald zur Wahl. Sie richten sich, sofern nicht anders angegeben, gleichermaßen an Kinder, die noch nicht bei einem Camp dabei waren, sowie an Kinder, die bereits Junior Ranger sind. Die Camps laufen jeweils montags bis freitags von 9 bis 14 oder 16 Uhr. Bei manchen gibt es auch die Möglichkeit zu übernachten.

Spielen und Lernen

Im Laufe der Camp-Woche lernen die angehenden Ranger viel über das Biosphärenreservat, worum es dort eigentlich geht und welche anderen Schutzgebiete es gibt. Sie üben, sich mit Karte und Kompass zu orientieren, lernen die Tiere und Pflanzen des Pfälzerwalds kennen, erfahren Wissenswertes über eine umweltverträgliche und sozial gerechte Lebensweise, gehen auf Spiel- und Entdeckungstouren und haben Spaß am Lagerfeuer. Am Ende der Woche erhalten die Teilnehmer ihre Urkunde als Junior Ranger.

Das Projekt zielt darauf ab, Mädchen und Jungen zu Botschaftern für ihre Heimat, das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, zu machen, das die Unesco als Modellregion für Nachhaltigkeit anerkannt hat.

Camps an Pfingsten und im Sommer

Die Waldritter Südwest bieten ein Camp in den Pfingstferien an, und zwar vom 26. bis 30. Mai in Clausen. Ebenfalls in Clausen findet eines der Sommercamps des CVJMs Pfalz in Zusammenarbeit mit dem CVJM Waldfischbach statt, und zwar vom 19. bis 23. Juli. In der gleichen Zeit veranstaltet der Forst ein Camp für neue Kinder am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz. Zwei weitere Junior Ranger-Camps in Johanniskreuz für Kinder, die bereits Junior Ranger sind, gibt es vom 26. bis 30. Juli sowie vom 2. bis 6. August. Ebenfalls in der zweiten und dritten Ferienwoche bietet der CVJM Pfalz jeweils ein Camp in Mehlbach an. In der fünften Ferienwoche, vom 16. bis 20. August, gibt es ein Camp vom Forsten in Bad Dürkheim.

Unterwegs im Herbst

Im Herbst werden drei Junior Ranger-Camps jeweils vom 18. bis 22. Oktober angeboten: ein Camp des Naturerlebniszentrums Wappenschmiede in Fischbach, ein Camp der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bei Bad Dürkheim sowie ein Camp der Waldritter Südwest in Clausen.

Für sogenannte Volunteer Ranger – das sind bereits ausgebildete Junior Ranger ab zwölf Jahren – bieten die Waldritter Südwest eine 100-Kilometer-Wanderung vom 19. bis 23. Juli und ein Camp vom 16. bis 20. August.

Das Pfingstferien-Camp, zwei Herbstferien-Camps sowie die Volunteer Ranger-Camps können mit Übernachtung gebucht werden. Die Teilnahmegebühr für ein ganztägiges Camp beträgt 99 Euro. Camps mit Übernachtung und Vollpension kosten 199 Euro. Zudem bieten die Waldritter Südwest von März bis September auch monatlich jeweils von Freitag bis Sonntag stattfindende Camps. Hier wird bei jedem Termin eine andere Aktion umgesetzt.

Anmeldungen ab sofort

Anmeldungen für die Camps nimmt ab sofort Micaela Mayer, Bildung für nachhaltige Entwicklung im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in der Geschäftsstelle in Lambrecht, entgegen. Sie gibt auch weitere Informationen und ist unter der Telefonnummer 06325/9552-43 oder per E-Mail an m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch im Internet.