Italien liegt jetzt – zumindest kulinarisch – auch in Wallhalben. Im Norma-Markt, wo es bis vor einigen Monaten einen Backshop gab, hat Andreea Mazare aus Herschberg eine Eisdiele eröffnet.

Neben italienischer Eiscreme gibt es dort Kuchen und Gebäck nach italienischem Rezept und würzige Snacks. Deshalb hat Andreea Mazare ihrem Geschäft auch den Namen „Dolce & Salato“ gegeben – süß und salzig. Zum Start bietet sie 20 Sorten Speiseeis an, das aufgrund der Pandemie zur Zeit nur „über die Straße“ verkauft wird.

Andreea Mazare war in den vergangenen drei Jahren Pächterin einer Pizzeria im Sportheim des SV Einöd-Ingweiler, zusammen mit ihrem Lebensgefährten, einem gelernten Koch. Die Freude an der gut florierenden Gastronomie wurde allerdings durch die Coronakrise jäh getrübt. Neben den Fußballspielen und dem Training der Mannschaften entfielen auch sämtliche Feste und die gesamte Bewirtung von Gästen im Lokal. „Speisen zum Abholen anzubieten hat sich an diesem Standort nicht gelohnt“, bedauert Mazare – zumal sie und ihr Lebensgefährte täglich zu zweit von ihrem Wohnort Herschberg aus nach Einöd fahren mussten.

In dieser Situation hat sich Andreea Mazare ein anderes Projekt einfallen lassen, und bald war auch die passende Lokalität gefunden. Die nach der Hofmeister-Insolvenz leerstehenden Bäckerei-Räume in Wallhalben hat sie von dem Architekten Manfred Cronauer gemietet, der den gesamten Komplex verwaltet. Die Lage in unmittelbarer Nähe von gleich zwei Einkaufsmärkten lässt sie auch verstärkt auf Laufkundschaft hoffen. Vorerst betreibt die Besitzerin die Eisdiele mit einer Aushilfe.

Wenn die Corona-Beschränkungen gelockert werden, kann sonntags im Einfahrtsbereich zum Lager des Marktes auch ein Straßencafé etabliert werden. Derzeit ist täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet.