Seit 1984 gibt es die Bestattungen Cronauer in Münchweiler. Ein Familienunternehmen. Das Unternehmen gibt es weiter, aber seit 1. Januar wird es nicht mehr von Petra und Margit Cronauer geführt. Inhaberin ist Selina Wagner aus Waldfischbach-Burgalben, die das Bestattungsunternehmen gekauft hat. Die Cronauers gehen in Ruhestand und wollten ihre Betriebsnachfolge regeln.

„Ab 1. März bin ich in Ruhestand“, sagt Petra Cronauer. Die Schreinermeisterin schließt die Schreinerei in Münchweiler, an die, wie es in vielen Orten üblich war, eine Bestattung